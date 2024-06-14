دلع العيال في العيد.. تردد قناة وناسة للأطفال 2024 Wanasah على النايل سات وعرب سات… احلي اغاني العيد على وناسة

قناة وناسة للأطفال هي قناة فضائية ترفيهية وتعليمية مخصصة للأطفال، تأسست بهدف تقديم محتوى آمن وممتع يلبي احتياجاتهم ويعزز قيمهم الثقافية والاجتماعية، انطلقت القناة في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وهي جزء من شبكة MBC الإعلامية، وواحدة من أبرز الشبكات الإعلامية في العالم العربي، من خلال مقالنا هذا سوف نوفر لكم تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

أهداف قناة وناسه

تسعى القناة إلى تقديم برامج تسهم في نمو الأطفال معرفي واجتماعي، وتمنحهم فرصة التعلم والترفيه في نفس الوقت.

تركز القناة على نشر القيم الإيجابية مثل التعاون، الاحترام، والتسامح من خلال برامجها.

تسعى القناة إلى دعم اللغة العربية وتعزيز استخدامها بين الأطفال من خلال برامجها التي تقدم بشكل رئيسي باللغة العربية

تتميز قناة وناسة للأطفال بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب الفئات العمرية المختلفة من الأطفال، ومن بين البرامج التي تعرضها القناة:

تقدم القناة مجموعة من مسلسلات الرسوم المتحركة التي تشمل قصص مغامرات، قصص تعليمية وأخرى ترفيهية.

توفر القناة برامج تعليمية تغطي مواضيع مثل العلوم، الرياضيات، والفنون، وتساهم في تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأطفال.

تتيح هذه البرامج للأطفال المشاركة والتفاعل، مما يساعد في تنمية مهاراتهم الاجتماعية ومهارات حل المشكلات.

تردد قناة وناسه عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه على القمر الصناعي عرب سات