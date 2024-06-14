طريقة عمل الفطائر التركية اللذيذة على الصاج طعمها روعة

تعتبر الفطائر التركية من المعجنات البسيطة سريعة التحضير، ويرجع أصلها إلى المطبخ التركي الذي تفنن وبرع في تحضيرها حتى يجعلها بهذا الطعم والرائحة الشهية، كما تتميز هذه الفطائر بسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة، ويتم حشوها بعدة حشوات مختلفة تعطي لها مذاق رائع، مثل الجبنة، والفراخ، واللحمة، والزعتر الأخضر وكلها حشوات لذيذة تحتوي على قيمة غذائية عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل الفطائر التركية اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الفطائر التركية

تتكون الفطائر من مقادير بسيطة نجدها متوفرة في البيت وسوف نتعرف عليها وهي كالتالي: –

٢ كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

حشوة الفطائر

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة من الثوم البودرة.

طريقة تحضير الفطائر التركية

سوف نتعرف على طريقة عمل الفطائر التركية اللذيذة بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كما يأتي: –

نحضر بولة ونضع بها السكر، والخميرة، والماء، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا. نغطي البولة ونتركها بدرجة حرارة الغرفة حتى يصبح الخليط مثل الرغوة. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والحليب البودرة، والملح، ثم نعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطي العجين ونتركه مدة ساعة حتى يختمر، ثم نقوم بتقسيمه إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها ترتاح. نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها القليل من الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بإضافة البصل ونقلب باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي. بعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة المفرومة، والملح، والفلفل الأسود، والثوم البودرة، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض. نترك الطاسة على النار مع التقليب المستمر حتى تتبخر كمية السوائل، ثم نقوم برفعها من على النار ونتركها حتى تبرد تمامًا.

طريقة تسوية الفطائر التركية

نحضر سطح مرشوش بالدقيق، ثم نضع عليه كرات العجين ونفردها جيدًا بواسطة النشابة حتى تصبح رقيقة، بعد ذلك نقوم بتوزيع الحشو على الفطائر ونغلقها من الأطراف جيدًا، ثم نضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ شكل الدائرة، ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهي كمية الفطائر كلها، ثم نقوم بإحضار صاج كبير مدهون بالزيت ونضعه على النار ونتركه حتى يسخن، بعد ذلك نقوم بوضع الفطائر عليه ونقلب باستمرار حتى تصبح الفطائر ذهبية اللون ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.