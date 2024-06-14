عاااجل.. فتح الاعتراض على نتائج السادس الابتدائي في محافظة ذي قار وجميع عموم العراق.. اليكم الرابط الرسمي

في هذه اللحظات، تكتسب اعتراضات نتائج الصف السادس الابتدائي لدور أول لعام 2024 اهتمام بالغ بين طلاب المرحلة الابتدائية في العراق، ويسعى الطلاب والطالبات بفارغ الصبر لمعرفة نتائج الاعتراضات المقدمة على نتائجهم في الدور الأول من الصف السادس الابتدائي، والتي تخص جميع المحافظات العراقية، فقد بدأت عدة محافظات مثل بغداد، البصرة، صلاح الدين، دهوك، السليمانية، بابل، الأنبار، ديالى، ذي قار، واسط، ميسان، كركوك، كربلاء، المثنى، والكرخ بإعلان نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي لدور أول 2024 بشكل منفصل عبر منصة نتائجنا وأيضا من خلال المدارس التي ينتمي إليها الطلاب، هذا الإعلان يأتي بعد جهود مكثفة من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة مصير اعتراضاتهم وتصحيح النتائج الدراسية لتحقيق الطمأنينة والاستعداد للمرحلة الدراسية المقبلة.

نتائج الاعتراض

تسعي المراكز المختصة بفحص الاعتراضات في جميع أنحاء العراق بدقة مراجعة الطلبات المقدمة من الطلاب الذين تقدموا بطعون على نتائج الصف السادس الابتدائي. من المتوقع أن تصدر كل محافظة نتائجها بعد إتمام عمليات الفحص والمراجعة بشكل مستقل. وقد أعلنت وزارة التربية العراقية أن عمليات الفحص قد تستغرق عدة أيام في كل محافظة بعد إغلاق باب الاعتراضات، ومن ثم يتم إعداد كشوف النتائج وعرضها على موقع نتائجنا الإلكتروني.

رابط الاعتراض

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب الذين لم ينجحوا في مادة أو مادتين يمكنهم التقدم لامتحانات الدور الثاني لنتائج الصف السادس الابتدائي، أما في حالة الرسوب في ثلاث مواد، يتعين على الطالب إعادة السنة الدراسية في العام الدراسي المقبل، ويذكر أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات تعليمية شاملة ودقيقة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في نتائج الطلاب، ويمكن للطلاب الاعتراض على النتائج من خلال هذا الرابط.