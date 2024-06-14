حقيقة زيادة منفعة دعم الأسر برسوم سلطاني بعمان قبل عيد الأضحى المبارك

يعد برنامج منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان هو مبادرة حكومية مهمة تم إطلاقها من قبل الحكومة العمانية بهدف رفع مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود في السلطنة، ومن خلال مقالنا هذا سنوضح طريقة التسجيل وأهم الشروط، وهل هناك زيادة في عيد الأضحى أم لا.

حقيقة زيادة منفعة الأسرة بمرسوم سلطاني

يسعى المستفيدون من منفعة دعم الأسر عمان إلى فهم ما إذا كان هناك مرسوم سلطاني قد صدر لزيادة دعم الأسرة في سلطنة عمان، والذي يتمثل في المساعدات المالية المقدمة من الحكومة العمانية للأسر ذات الدخل المحدود، حيث يعتمد هذا الدعم بصورة رئيسية على إجمالي الدخل الشهري لكافة أفراد الأسرة العاملين المشمولين بهذا الدعم. وباستخدام معادلة بسيطة، يمكن لأي شخص مسجل في نظام الدعم معرفة مقدار المساعدة الشهرية التي سيحصل عليها، وذلك بناءً على ما أعلنه صندوق الحماية الاجتماعية العماني، وقد جاءت المعادلة على النحو التالي:

الفرق بين “الجذر التربيعي لعدد أفراد الأسرة مضروبًا في 115 ريال عماني” وإجمالي دخل الأسرة.

الدعم يعتمد على حجم الأسرة كما هو موضح في ملف الأسرة

تهدف هذه الاستفادة إلى فائدة الزوج والزوجة، والأولاد الذين لا يعملون حتى سن 26 عامًا، والفتيات غير العاملات حتى سن 40 عامًا، بالإضافة إلى اعتبار الأبناء بالتبني بمنزلة الأبناء الآخرين.

هل سيتم زيادة منفعة دعم الأسر سلطنة عمان

أكد صندوق الحماية الاجتماعية أن المنفعة تظل ثابتة ويتم حسابها وفقاً للمعادلة الحسابية البسيطة المذكورة أعلاه، ولا صحة تماماً لأي شائعات تتعلق بزيادتها، كما حذر الصندوق من ضرورة توخي الحذر عند الحصول على المعلومات، مشدداً على أن الأخبار الجديدة تُعلن فقط عبر المصادر الرسمية، وأهمها الصندوق الذي يقوم بتوضيح كل مستجد باستمرار.

منحة منفعة دعم دخل الأسر سلطنة عمان

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان عن توفير رابط لتسجيل الأسر في برنامج منحة دعم الدخل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: