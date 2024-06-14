أخيرًا هتعرف تشتري .. أرخص عربية أوبل في مصر 2024 اعرف سعرها ومواصفاتها الآن

قد انتشر في الأسواق المصرية مؤخرًا مجموعة جديدة من السيارات لعام 2024، وهذه السيارات على الرغم من شكلها الرائع، ومحركها الجيد، إلا أنها تعد من أرخص سيارات أوبل، حيث أن سعرها اقتصادي للغاية، وقد تم توفير تلك السيارات في الأسواق من أجل تلبية متطلبات السوق حاليًا، حيث أن كافة الأشخاص يحلمون بامتلاك السيارات، ولذلك قد تم توفير أوبل كروس لاند لعام 2024، وهي من مجموعة السيارات الرياضية كروس أوفر.

مواصفات سيارة كروس لاند 2024

هناك العديد من المميزات التي تميز سيارة كروس لاند لعام 2024، عن كافة السيارات الأخري المتواجدة في الأسواق المصرية حاليًا، هي:

تحتوي على مقاعد كهربائية.

تحتوي على جهاز تحكم عن بعد.

كما تحتوي على مرايات كهربائية.

تحتوي على شاشة تاتش لكافة الوسائط.

تحتوي على فتحة سقف بانوراما.

كما تدعم تقنية البلوتوث، وتحتوي على مدخل USB.

تحتوي على نظام ذكي لركن السياة.

تحتوي على زر تشغيل اوتوماتيك.

كما تحتوي على نظام قفل الباب باللمس.

تحتوي على إنذار للسرقة، ومصابيح ضباب.

تحتوي على كاميرا خلفية.

مميزات محرك سيارة كروس لاند 2024

هناك العديد من المواصفات التي تعتبر مميزات لمحرك سيارة كروس لاند لعام 2024، وهذه المميزات هي: سعة المحرك 1200 سي سي تيربو، وقد تصل سرعته إلى 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية فقط، تحتوي السرعة على حزان وقود بسعة 45 لتر، تبلغ قوة السيارة 110 حصان، أما أقصى سرعة لها تصل إلى 187 كم/ ساعة، وبها عزم دوران 205 نيوتن/ متر.

سعر سيارة كروس لاند 2024

وبعد أن توفرت سيارة كروس لاند في الأسواق المصرية مؤخرًا، قد بدأ كافة الأشخاص بالبحث عن سعرها في الأسواق المصرية حاليًا، حيث يبلغ سعر سيارة كروس لاند 2024 حوالي مليون و449 ألف جنية مصري، وتعد هذه السيارة أرخص سيارة أوبل في مصر لعام 2024.