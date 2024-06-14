HERE التسجيل في منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عمان 2024 موقع spf.gov.om صندوق الحماية الاجتماعية

التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة عمان، تعتبر منفعة ذوي الإعاقة في عمان 2024 إحدى المبادرات الهامة التي أطلقها صندوق الحماية الاجتماعية العماني، لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، تهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم المالي اللازم لهم، لا يقتصر التسجيل في هذه المنحة على ذوي الإعاقة فقط، بل يشمل أيضًا الأرامل والأيتام وكبار السن والأسر ذات الدخل المحدود، في هذا المقال، سنتناول قيمة المنفعة وكيفية التسجيل في هذا البرنامج.

التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة عمان 2024

تختلف قيمة منفعة ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة ودرجة شدتها، حيث يتم تحديد المبلغ بناء على تقييم الحالة الفردية لكل مستفيد، يهدف هذا التقييم إلى ضمان حصول كل فرد على الدعم المناسب لاحتياجاته الخاصة، بالإضافة إلى ذلك، قد تشمل المنفعة تغطية تكاليف الرعاية الصحية والعلاج والتأهيل، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين وأسره، وفقا لما تم إعلانه من قبل صندوق الحماية الاجتماعية، فإن قيمة المنحة يمكن أن تتراوح بين 100 إلى 300 ريال عماني شهريا، حسب الحالة الفردية.

قيمة المنفعة والشروط المطلوبة

تختلف قيمة منفعة ذوي الإعاقة بحسب نوع الإعاقة ودرجة شدتها، حيث يتم تحديد المبلغ بناء على تقييم الحالة الفردية لكل مستفيد، وفقا لصندوق الحماية الاجتماعية، تتراوح قيمة المنحة بين 100 إلى 300 ريال عماني شهريا، يتعين على المتقدمين إثبات أنهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية ودعم، وأن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لصرف هذا الدعم، من بين الشروط الأساسية أن يكون المتقدم عماني الجنسية، وأن تكون الإعاقة موثقة بشكل رسمي من الجهات الصحية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل بسبب الإعاقة أو لديه دخل محدود.

خطوات التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة عمان

للحصول على الدعم من صندوق الحماية الاجتماعية العماني، اتبع الخطوات التالية: