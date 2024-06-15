قبل دراسة أهلية الدفعة 31 .. الموارد البشرية تجيب على ما هي حالات رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي 1445؟

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤول الأول عن صرف دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور أو استبعاد المستفيدين الحالات التي يرفض فيها طلب التسجيل للحصول على الدعم، وأكدت على أن صرف الدعم يتم وفقاً لمجموعة من البنود والأحكام التي تمنح الأهلية فقط للمستحقين بعد إجراء دراسة ميدانية دورية.

حالات رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور

وضحت الوزارة الحالات التي يرفض فيها طلب الحصول على دعم من الضمان الاجتماعي المطور وفقا لما يلي:

المتقدم يكون غير سعودي الأصل.

الإقامة في مركز أو إحدى دور الإيواء في السعودية.

السفر بصفة دائمة أو 90 يوم متتاليين على مدار العام وفي تلك الحالة يرفض أيضا الطلب.

تعيين العمالة المنزلية أو توفر أكثر من مركبة تخص الأسرة.

وجود ممتلكات مسجلة باسم الشخص صاحب الطلب مثل العقارات والأصول والمشاريع الاستثمارية.

كتابة بيانات مزيفة ومضللة من أكثر الأسباب التي تؤدي للحرمان من استحقاق الضمان المطور.

من ضمن حالات رفض الطلب أن يكون مقدمه مسجونًا.

تجاوز الدخل الشهري للأسرة الحد المانع للضمان الاجتماعي.

التحقق من سفر أحد التابعين وعدم تواجده مع أفراد الأسرة في منزل مستقل.

متى يصرف دعم برنامج الضمان الاجتماعي؟

يصرف الدعم شهرياً في يوم محدد من كل شهر وهو الأول من كل شهر ميلادي وفقا لقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي أمر بتوحيد صرف الرواتب والمعاشات والدعم من البرامج الاجتماعية وذلك حتى يتمكن جميع المواطنين السعوديين من سداد الفواتير والمستحقات المالية في تاريخ محدد بدون تأخير.