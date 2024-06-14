اشهر برنامج كورة .. مواعيد برنامج إبراهيم فايق على mbc مصر

هناك برنامج جديد يتم تقديمه على قناة mbc مصر برعاية موسم الرياض، ويتم تقديم هذا البرنامج من قبل الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق الشهير، وأسم البرنامج هو الكورة مع فايق، ويعرض البرنامج في مواعيد محددة من الأسبوع، على قناة mbc مصر، وقد كان الإعلامي الشهير إبراهيم فايق مذيع برنامج جمهور التالتة، الذي كان يعرض على قناة أون تايم سبورت، ولكن قد أعلن عن أن رحلته في أون تايم سبورت أنتهت.

برنامج الكورة مع فايق

قد أعلن المسؤولين عن قناة mbc مصر أن الإعلامي الشهير إبراهيم فايق يقدم برنامج جديد على القناة، وهو الكورة مع فايق، حيث قد تم البدء في تقديم هذا البرنامج منذ فترة قصيرة، ويهدف هذا البرنامج إلى نقل مباريات موسم الرياض لهذا العام، ويتم عرض البرنامج خمس أيام في الأسبوع، وتكون مدته ساعتين.

مواعيد برنامج إبراهيم فايق على mbc مصر

يقدم الإعلامي الشهير إبراهيم فايق على mbc مصر، برنامج الكورة مع فايق، وهو برنامج رياضي قد تم عرضه برعاية موسم الرياض لهذا العام، وقد أعلن تركي آل الشيخ عن انضمام إبراهيم فايق إلى قناة mbc مصر عن طريق، صفحته الرسمية على فيسبوك، حيث قال: أهلًا بالأخ العزيز إبراهيم فايق في مجموعة mbc مصر في برنامج مميز، وفي تغطية لكل الأحداث الرياضية برعاية من موسم الرياض و GEA، ويكون موعد برنامج إبراهيم فايق كالتالي: يعرض البرنامج كل أسبوع، من يوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء في تمام الساعة 11:00 مساء.

تردد قناة mbc مصر

قد تساءل بالفعل العديد من الأشخاص عن تردد قناة mbc مصر، من أجل مشاهدة برنامج إبراهيم فايق الجديد على القناة، ويكون ترددها كالتالي: