ما خطوات الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي المطور ؟ الموارد البشرية تجيب

أفصحت وزارة الموارد البشرية عن طريقة الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي وحالات رفض الطلب 1446 وهو ما تم طرحه من قبل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية؛ من أجل معرفة الحالات المرفوض طلبها، إذ يعد الضمان الاجتماعي من البرامج التي يتم من خلالها دعم شريحة كبيرة من المواطنين من المستحقين وتنطبق عليهم كافة شروط الحصول على هذا الاستحقاق، والتي قد تم تحديدها من قبل الوزارة، كما قد أفصحت عن القائمة التي تشمل حالات يمتنع فيها الاستفادة من هذا البرنامج وهو ما نتحدث عنه عبر السطور المقبلة.

الاستعلام عن استحقاق الضمان الاجتماعي

فيما يلي نوضح الخطوات الالكترونية التي من خلالها يتم معرفة أهلية القبول وحالة صرف الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد أو المستفيدين الحاليين:

توجه للموقع الرسمي الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي، ثم اكتب اسم المستخدم، واكتب كلمة المرور، واضغط بعد ذلك على تسجيل دخول.

اختر خدمات إلكترونية بالصفحة الرئيسية، ثم انقر استعلام حول أهلية الاستحقاق.

اكتب جميع البيانات التي تطلب من قبل الموقع، ومن ثم يمكنك أن ترفع جميع المستندات وانقر على زر تأكيد.

اختر أيقونة عرض النتيجة لتظهر النتيجة بالتفصيل سواء بأهلية الطلب، أو رفض طلب الحصول على استحقاق الضمان الاجتماعي.

من هم المستفيدين من دعم برنامج الضمان الاجتماعي؟

يصرف دعم برنامج الضمان الاجتماعي بإشراف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك لجميع الأسر محدودة الدخل والمستحقة للدعم والحاصلة على الجنسية السعودية ممن يقل الدخل الشهري لهم عن الحد المانع البالغ قيمتها خمسة آلاف ريال سعودي.

كما يصرف الضمان الاجتماعي للمطلقات والأرامل والأيتام وكبار السن والعاجزين عن العمل، ويصرف بالإضافة إلى الدعم الثابت دعمي الغذاء والكهرباء ودعم الحقيبة المدرسية لمدة ثلاث مرات طوال العام الدراسي وأيضا دعم حليب الطفل بشكل شهري.