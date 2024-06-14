هتاخد 58000 ريال .. قرض شخصي من بنك الرياض السعودي 1445 بدون كفيل أو تحويل راتب

قد أعلن المسؤولين عن بنك الرياض السعودي عن وجود قروض شخصية مقدمة من البنك يمكنك الحصول عليها دون حاجة إلى وجود كفيل، ويمكن لكل من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحصول على هذه القروض، وهناك العديد من المميزات التي تجعلك تحصل على القروض من بنك الرياض السعودي، ومنها: أنه يحرص على وجود كافة شروط الشريعة الإسلامية على القروض الخاصة به، كما أنه يقدم قروض لكافة الأعمال.
قرض شخصي من بنك الرياض السعودي 1445
هناك العديد من القروض الشخصية التي يقدمها بنك الرياض السعودي لعام 1445، ومنها: القرض الشخصي الذي الحصول عليه إذا المواطن الذي دخله الشهري 5300 ريال سعودي، وتدفع أقساط شهرية تصل إلى 700 ريال، يمكنك الحصول على قرض شخصي بقيمة 58 ألف ريال سعودي، وتسدد القرض في 60 شهر، حيث تدفع كل شهر 1066 ريال سعودي، حيث تكون في النهاية قد قمت بدفع 63989 ريال سعودي.
قرض شخصي من بنك الرياض السعودي 1445
أما بالنسبة للمواطنين الذين يحصلون على دخل شهري بقيمة 4600 ريال سعودي، ويدفعون أقساط شهرية تصل إلى 850 ريال سعودي، يمكنهم الحصول على قرض شخصي بقيمة 37264 ريال سعودي، فتكون فترة التسديد خمس سنوات، وتدفع كل شهر 683 ريال سعودي، حيث تكون قد قمت بدفع 40991 ريال سعودي.
كيفية التقديم على قرض شخصي من بنك الرياض السعودي 1445
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها إذا كنت تريد الحصول على قرض شخصي من بنك الرياض السعودي لعام 1445، وهذه الخطوات هي:
- قم أولًا بتسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الرياض.
- ثم قم باختيار قائمة التمويلات الشخصية، ثم قم بالضغط على أيقونة تمويل التورق.
- وبعدها قم بالضغط على أيقونة قدم أونلاين تمويل الرياض.
- ثم سوف يعرض عليك الموقع نموذج القرض قم بإدخال البيانات المناسبة.
- ثم قم باختيار قيمة القرض الذي تريد الحصول عليه، وفترة السداد.
- وبعدها قم بإدخال رقم هاتفك، وبريدك الإلكتروني.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم.