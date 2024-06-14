حاجة تشرف بجد .. طريقة عمل فتة عيد الأضحى المبارك اعمليها في العزومة والكل هيشكر فطبيخك

تعد الفتة المصرية من الوجبات الأساسية التي يجب أن يحضرها كافة المواطنين المصريين في أحد أيام العيد، وغالبًا يكون أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يتساءل العديد من النساء عن كيفية تحضير الفتة، وعن كيفية تحضير مكوناتها، حيث أن طريقة تحضيرها تختلف من منزل لأخر، فهناك من يحب تحضيرها مع اللحمة، وهناك من يحبها بدون لحمة.

طريقة تحضير لحمة الفتة

إذا أرادتِ تحضير لحمة الفتة بشكل مثالي، دون أن تتلف منك، أو دون أن تتفتت، يجب عليك أتباع بعض الخطوات أثناء تحضيرها، وهذه الخطوات هي:

قومي أولًا بتشويح قطع اللحمة في ملعقة من السمنة، أو ملعقة من الزبدة.

ثم قومي بسلق اللحمة، عن طريق إضافة الماء المغلي لها.

ثم قومي بإزالة الريم الذي يتكون بعد فترة من إضافة الماء إلي اللحمة، والذي يطفو على سطح اللحمة.

وبعدها قومي بوضع الفلفل الأسود، والبصل، والحبهان، ومرقة اللحمة.

وإذا أرادتِ تسريع عملية السلق، قومي بوضع نصف ملعقة صغيرة من السكر، ولا تضعي الملح قبل أن تسلق اللحمة تمامًا.

طريقة تحضير أرز الفتة

أثناء سلق اللحمة، يمكنك البدء في عمل الأرز الخاص بالفتة، لحين تنتهي اللحمة من السلق، ويمكنك تحضير أرز الفتة عن طريق اتباع بعض الخطوات، وهي:

يجب أن يكون أرز الفتة ناصع البياض، حتى تعطى للفتة مظهر رائع، ولذلك يمكنك إضافة ملعقة خل، ليصبح الأرز أبيض.

وأثناء تشويح الأرز في السمنة يفضل وضع الحبهان، لجعل طعم الأرز لذيذ.

ويمكنك وضع ملعقة من الزيت علي السمنة أثناء تشويح الأرز، حتى يصبح لامع.

عند تسوية الأرز، يجب أن تضيفي كوب من المرقة مع كل كوب من الأرز.

طريقة تحضير صلصة الفتة

تعد خطوة تحضير الصلصة أخر خطوات صناعة الفتة، حيث أنك حين تنتهي من الصلصة، يمكنك بكل سهولة وضع كافة المكونات التي قد حضرتها، وهي اللحمة، والأرز، والصلصة معًا، وهكذا تكون قد حضرت الفتة، وخطوات تحضير الصلصة كالتالي: