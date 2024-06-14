” أشهى أصناف الفتة” طريقة عمل فتة الدجاج بنكهة مميزة في عيد الأضحى

تعتبر فتة الدجاج من الوصفات العربية المشهورة، التي تمتاز بالسهولة في التحضير كما أنها لا تتطلب الكثير من التكلفة نظرًا لمكوناتها البسيطة، وتعتبر أيضًا من الوجبات الغذائية الكاملة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الخاصة بعمل فتة الدجاج.
مكونات عمل فتة الدجاج في المنزل
سوف نحتاج في هذه الوصفة مكونات بسيطة جدًا غير مكلفة، وهي كالتالي:
- 400 مللي من مرقة الدجاج.
- 200 جرام من الأرز.
- 100 جرام من الصنوبر.
- 200 مللي من الماء.
- 200 مللي من الزيت النباتي.
- 200 جرام من الدجاج المقطع.
- 300 جرام من اللبن الزبادي.
- الهيل بعدد 5 حبات.
- المستكة بعدد 4 حبات.
- 20 جرام من الزبدة.
- 5 جرام من البقدونس المفروم.
- 5 جرام من الفلفل الحار الجاف.
- رغيف خبز عربي.
- ورق الغار بعدد 2 ورقة.
- 20 جرام من الثوم المفروم.
- 2 عود من القرفة.
- 10 جرام من الملح.
طريقة عمل فتة الدجاج في المنزل
تحتاج هذه الوصفة إلى 20 دقيقة من أجل التحضير، كما تحتاج إلى 20 دقيقة أخرى من أجل الطهي، وتكفي المكونات السابقة خمس أشخاص، وتكون خطوات عمل الوصفة كالتالي:
- في البداية يجب القيام بتجهيز إناء معدني ووضع كلًا من قطع الدجاج، وحبات المستكة، الماء، الهيل، القرفة وورق الغار، وبعد أن تنضج قطع الدجاج نقوم باخراجها ووضع مرقة الدجاج في نفس الإناء ثم القيام بوضع الأرز لحين أن ينضج.
- تقطيع الخبز إلى قطع على شكل مربعات، ويوضع الزيت في المقلاة، ثم القيام بقلي قطع الخبز به لحين أن تتحمر، ثم القيام بإخراج الخبز من الزيت وتركه جانبًا لحين أن يبرد.
- إضافة كلًا من لبن الزبادي والثوم والملح في إناء والقيام بتقليبهم جيدًا لحين أن تتداخل المكونات ببعضها البعض.
- قلي الصنوبر في نفس مقلاة الخبز لحين أن سبب يتحمر، وبعد القيام بإخراجه من الزيت يجب القيام بوضع الزبدة عليه لحين أن تذوب.
- وبعد ذلك القيام بتجهيز إناء التقديم ووضع طبقة من الخبز المقلي في البداية ثم القيام بوضع الأرز عليه، ثم القيام بوضع طبقة من الدجاج عليه، قم القيام بوضع خليط اللبن عليهم وبعد ذلك القيام بوضع الكمية المتبقية من الدجاج على سطح اللبن.
- وأخيرًا يجب القيام بتزيين سطح الصينية عن طريق وضع كلًا من الفلفل الحار الجاف والصنوبر والبقدونس.
تزين الطبق بكلٍ من: الفلفل الحار الجاف، الصنوبر والبقدونس، ثمّ تقديمه.