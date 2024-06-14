” أشهى أصناف الفتة” طريقة عمل فتة الدجاج بنكهة مميزة في عيد الأضحى

تعتبر فتة الدجاج من الوصفات العربية المشهورة، التي تمتاز بالسهولة في التحضير كما أنها لا تتطلب الكثير من التكلفة نظرًا لمكوناتها البسيطة، وتعتبر أيضًا من الوجبات الغذائية الكاملة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الخاصة بعمل فتة الدجاج.

مكونات عمل فتة الدجاج في المنزل

سوف نحتاج في هذه الوصفة مكونات بسيطة جدًا غير مكلفة، وهي كالتالي:

400 مللي من مرقة الدجاج.

200 جرام من الأرز.

100 جرام من الصنوبر.

200 مللي من الماء.

200 مللي من الزيت النباتي.

200 جرام من الدجاج المقطع.

300 جرام من اللبن الزبادي.

الهيل بعدد 5 حبات.

المستكة بعدد 4 حبات.

20 جرام من الزبدة.

5 جرام من البقدونس المفروم.

5 جرام من الفلفل الحار الجاف.

رغيف خبز عربي.

ورق الغار بعدد 2 ورقة.

20 جرام من الثوم المفروم.

2 عود من القرفة.

10 جرام من الملح.

طريقة عمل فتة الدجاج في المنزل

تحتاج هذه الوصفة إلى 20 دقيقة من أجل التحضير، كما تحتاج إلى 20 دقيقة أخرى من أجل الطهي، وتكفي المكونات السابقة خمس أشخاص، وتكون خطوات عمل الوصفة كالتالي: