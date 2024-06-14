تنزيل تكبيرات العيد 1445-2024 والقنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى عبر النايل سات وعرب سات

تنزيل تكبيرات العيد 1445-2024، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يزداد اهتمام المسلمين بالبحث عن القنوات التي تبث تكبيرات العيد وطرق تحميل تكبيرات عيد الأضحى لعام 1445-2024، تعَد تكبيرات العيد جزءا لا يتجزأ من الاحتفال بهذه المناسبة الدينية العظيمة، حيث تملأ الأجواء بالبهجة وتعزز الشعور بالفرحة والسرور بين المسلمين.
يشكل عيد الأضحى أحد أهم الأعياد في الإسلام ويأتي بعد انتهاء موسم الحج، حيث يتوجه المسلمون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج يرتبط العيد بطقوس دينية واجتماعية هامة من بينها أداء صلاة العيد والتكبيرات، تبدأ تكبيرات عيد الأضحى مع غروب شمس اليوم الأخير من شهر ذو الحجة وتستمر حتى عصر اليوم الرابع من أيام العيد.
تنزيل تكبيرات العيد 1445-2024
القنوات الناقلة تكبيرات عيد الاضحى
أفادت مصادر خاصة بأن أول أيام عيد الأضحى سيوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024 وستقام صلاة العيد في مصر في تمام الساعة السادسة والربع صباحاً وفيما يلي تفاصيل تردد القنوات التي ستبث تكبيرات العيد:
تردد قناة الحج
- التردد: 10922
- الجودة: HD
- معامل تصحيح الخطأ: 8/7
- معدل الاستقطاب: عمودي
تردد قناة كنوز
- التردد: 10728
- القمر الصناعي: النايل سات
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة السعودية للقرآن الكريم
- التردد: 12149
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
- معامل الاستقطاب: أفقي