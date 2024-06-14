طريقة عمل سلطة البطاطس في المنزل لتحضير أطباق المقبلات في عيد الأضحى

تعتبر أطباق السلطات من الوجبات الخفيفة الغنية بالفيتامينات والمَعادن، وذلك بسبب احتوائها على الكثير من الخضروات بها، ويمكن للسيدات القيام بإبداع أنواع جديدة ومختلفة من أطباق السلطات ومن خلال مكونات بسيطة وبمذاق لذيذ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الخاصة بعمل سلطة البطاطس.

مقادير عمل سلطة البطاطس

سوف نحتاج في هذه الوصفة مجموعة من المكونات والتي تتمثل في التالي:

البصل بعدد حبة واحدة ذات الحجم المتوسط.

15 جرام من الثوم المفروم.

حبة واحدة من الفليفلة الخضراء.

مرقة الخضروات بعدد مكعب واحد.

30 مللي من الخل.

30 مللي من زيت الزيتون.

400 مللي من الماء.

3 جرام من الملح.

3 جرام من الفلفل الأسود.

البطاطس بعدد ثلاث حبات ذات الحجم الكبير.

طريقة عمل سلطة البطاطس

تعتبر هذه السلطة من السلطات السهلة التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد من أجل القيام بإعدادها، ويمكن القيام بعملها عن طريق إتباع الخطوات التالية: