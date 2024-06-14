عيدكم مبارك… تحميل تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024 mp3 كاملة

تحميل تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024 تحظى الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بأهمية خاصة وتميز عن باقي أيام السنة، تعتبر هذه الأيام فرصة ثمينة لزيادة العبادات والأعمال الصالحة، حيث يسعى الكثيرون للتقرب إلى الله عز وجل من خلال الصيام والعبادات المختلفة تتواجد العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبرز فضيلة هذه الأيام وتشجع على استغلالها في الطاعات.

يمثل عيد الأضحى مناسبة دينية عظيمة يحيي فيها المسلمون شعائرهم بالفرح والسرور ويتبادلون التهاني والتبريكات ومن الطقوس المرتبطة بهذه المناسبة ترديد تكبيرات العيد التي تضفي على الأجواء طابعاً روحانياً مميزا، لذلك يحرص العديد من المسلمين على تحميل تكبيرات العيد للاستماع إليها وإشراك أفراد العائلة في هذه الأجواء الروحانية.

تحميل تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2024

يبدأ التكبير المطلق مع أول أيام شهر ذو الحجة ويستمر حتى اليوم الثالث عشر من الشهر الذي يوافق نهاية أيام التشريق هذا العام يتزامن يوم الجمعة 7 يونيو 2024 مع أول أيام ذي الحجة، وتنتهي أيام التشريق بغروب شمس الأربعاء 13 ذو الحجة الذي يوافق 19 يونيو، أما التكبير المقيد فهو مرتبط بيوم عرفة، حيث يبدأ مع فجر هذا اليوم المبارك ويستمر حتى نهاية أيام عيد الأضحى يصادف يوم عرفة هذا العام 15 يونيو.

لتحميل تكبيرات الحج يمكن زيارة متجر جوجل بلاي عبر الإنترنت وكتابة تكبيرات العيد في خانة البحث على الموقع الإلكتروني الرسمي، سنقدم لكم خطوات تحميل تكبيرات عيد الاضحى بصيغة mp3 من الحرم المكي، يعتبر التكبير والتهليل من أفضل الأعمال وأسهلها على المسلم، حيث يجني من خلالها العديد من الحسنات، كما ذكر البخاري.

تكبيرات العيد

” الله أكبر الله أكبر.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله، الله أكبر.. الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا.. وسبحان الله بكرة وأصيلا.. لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا،