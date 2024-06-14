طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل بلون وطعم لذيذ وفاتح للشهية

تضم قائمة الطعام الكثير من أنواع المخللات والمقبلات فاتحة الشهية، ومصطلح التخليل هو مصطلح يطلق على الخضروات التي يتم وضعها في ماء مُضاف إليه الملح ثم ترك المخلل لمدة لا تقل عن أسبوع للحصول على المذاق المالح الشهي، ويعتبر مخلل اللفت والخيار والقرنبيط هما أكثر أنواع المخلل المشهورة في الوطن العربي، لذلك السبب سوف نتعرف على الطريقة الخاصة بعمل مخلل اللفت خلال السطور التالية وأيضا المقادير الدقيقة.
مقادير عمل مخلل اللفت
يمكن القيام بعمل مخلل اللفت وتخزينه من خلال تجهيز المكونات التالية:
- كيلو جرام من اللفت.
- 50 جرام من الملح البحري.
- 20 جرام من السكر.
- الشمندر بمقدار حبة واحدة ذات الحجم المتوسط.
- 600 مللي من الماء.
طريقة عمل مخلل اللفت
تعتبر طريقة عمل هذه الوصفة من الطرق السهلة التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، وتتمثل خطوات عمل هذه الوصفة في النقاط التالية:
- في البداية يجب القيام بغسل كلًا من اللفت والشمندر جيدًا لحين التخلص من الشوائب والتراب والأوساخ.
- تقطيع اللفت في صورة شرائح.
- وبعد ذلك يجب القيام بتجهيز إناء التخزين والقيام بترتيب اللفت به ويجب القيام بوضع قطعة من الشمندر بين شرائح اللفت، وذلك من أجل أن يكتسب اللفت اللون الأحمر الطبيعي.
- ثم يجب القيام بتجهيز إناء معدني والقيام بوضع كلًا من الماء، والسكر، والملح به والاستمرار في التقليب لحين أن يذوب كلًا من السكر والملح، ثم القيام بوضع الإناء على النار لحين أن يتم غلي الخليط جيدًا، ثم نقوم بتركه لحين أن يبرد تمامًا قبل وضعه على اللفت.
- وبعد ذلك يجب القيام بوضع الخليط على اللفت والقيام بغلق إناء التخليل جيدًا لمنع دخول الهواء إلى اللفت، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 15 يومًا.
- يصبح اللفت جاهز للتقديم مع أطباق المقبلات.