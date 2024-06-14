طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل بلون وطعم لذيذ وفاتح للشهية

تضم قائمة الطعام الكثير من أنواع المخللات والمقبلات فاتحة الشهية، ومصطلح التخليل هو مصطلح يطلق على الخضروات التي يتم وضعها في ماء مُضاف إليه الملح ثم ترك المخلل لمدة لا تقل عن أسبوع للحصول على المذاق المالح الشهي، ويعتبر مخلل اللفت والخيار والقرنبيط هما أكثر أنواع المخلل المشهورة في الوطن العربي، لذلك السبب سوف نتعرف على الطريقة الخاصة بعمل مخلل اللفت خلال السطور التالية وأيضا المقادير الدقيقة.

مقادير عمل مخلل اللفت

يمكن القيام بعمل مخلل اللفت وتخزينه من خلال تجهيز المكونات التالية:

كيلو جرام من اللفت.

50 جرام من الملح البحري.

20 جرام من السكر.

الشمندر بمقدار حبة واحدة ذات الحجم المتوسط.

600 مللي من الماء.

طريقة عمل مخلل اللفت

تعتبر طريقة عمل هذه الوصفة من الطرق السهلة التي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد، وتتمثل خطوات عمل هذه الوصفة في النقاط التالية: