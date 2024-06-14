“توزيع ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠ دينار مصرف الرافدين”.. خبر سار لهؤلاء المواطنين بمناسبة عيد الأضحى

أطلقت مصرف الرافدين، العديد من القروض والسلف المختلفة التي تشمل العديد من المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات خاصة بهم، وغيرها من الأمور التي تستدعي الحصول على مثل هذه السلف التي تصل لـ 15 مليون دينار عراقي، مع العلم أن المصرف يوفر العديد من التسهيلات المختلفة وتيسرات في عمليات السداد، كما يمكنك التقديم على السلف إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

إجراءات الحصول على تمويل 15 مليون دينار

وعند طلب الحصول على قروض وسلف الرافدين التي تصل قيمتها لـ 15 مليون دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

يُرجى الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الرافدين.

الإطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بطلب الحصول على السلف.

يتم منح القروض إلى جميع من يستكمل الملف الائتماني.

تقديم طلب الحصول على التمويل إلكترونيًا أو يدويًا، لكن الحصول عليه يكون بإيداعه في حسابات العملاء المتقدمين.

عمل كشف من قبل اللجنة المعنية ودراسة ميدانية فيما بعد.

مستندات التقديم على سلف الرافدين بالعراق

تتمثل أبرز مستندات التقديم على سلف الرافدين التي تصل قيمتها لـ 15 مليون دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-