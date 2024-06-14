“خير الدعاء” افضل ادعية يوم عرفة 1445-2024 مفاتيح الجنان مكتوبة لنفسي وعائلتي PDF

افضل ادعية يوم عرفة تزايد البحث عليها كلما اقترب يوم عرفة وذلك لأننا نعلم فضل هذا اليوم وهو من الأيام التي تستجاب فيها الدعوات حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”، فاستعد لهذا اليوم الطيب المبارك الذي تستجاب فيه الدعوات، أحضر دعواتك واستحضر نيتك واغتنم هذا اليوم من خلال صلاة الفجر وقراءة القرآن والأدعية والأذكار حتى طلوع الشمس وبعدها صلي الضحى ليكتب الله لك حجة وعمرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

افضل ادعية يوم عرفة 2024-1445

سنذكر لك في هذا المقال مجموعة من افضل ادعية يوم عرفة 2024-1445 رددها طوال اليوم، فإليك ادعية لنفسك وأدعية مفاتيح الجنان وغيرها وغيرها من الأدعية المستجابة بإذن الله:-

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى- عليه السلام- وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود- عليه السلام- فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يا رب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجًا يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب واصرف عني كل شر.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة

إذا كان لديك حاجة تتمنى من الله تحقيقها فعليك بهذا الدعاء المستجاب بإذن الله:-