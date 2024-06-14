طريقة عمل كيكة الزعتر الشهية مذاقها رائع لا يقاوم

تعتبر كيكة الزعتر من ألذ وأطيب أنواع المخبوزات المحببة لدى جميع أفراد الأسرة، وهي سهلة التحضير ولا تكلفنا وقت طويل في تحضيرها، وكثير من الأطفال يفضلون تناولها مع الشاي أو الحليب، كما تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الإنسان، وتعطي الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كيكة الزعتر الشهية خطوة بخطوة بالمنزل.

مكونات عمل كيكة الزعتر

تحتوي هذه الكيكة على مقادير معروفة وبسيطة وهي كما يلي: –

أربع حبات من البيض.

كوب من الزيت.

كأس من الماء.

ستة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الجبن الأبيض.

ست حبات من الجبنة الكيري.

٢ كأس من الدقيق.

باكت من البيكنج بودر.

ربع كوب من السكر.

زعتر أخضر مفروم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الزعتر الشهية بأسهل الخطوات وهي كما يأتي: –

نقوم بخفق البيض، والسكر، والزيت، والجبنة البيضاء، والجبنة الكيري بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. بعد ذلك نقوم بإضافة الماء، والحليب البودرة، ثم نخفق باستمرار حتى نحصل على خليط متجانس. نسكب الخليط في وعاء ونضيف إليه الدقيق، والملح، والبيكنج بودر، والزعتر المفروم، ثم نقلبهم جيدًا مع بعض في اتجاه واحد حتى نحصل على خليط متجانس. نقوم بدهن القالب بقليل من الزيت ونرش عليه القليل من الدقيق، ثم نسكب الخليط داخله.

طريقة تسوية كيكة الزعتر

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بوضع قالب الكيك داخلها ونتركه لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويصبح لون الكيكة ذهبي، وحتى نتأكد من نضج الكيكة نضع عود خشبي في المنتصف، بعد ذلك نقوم بإخراج القالب من الفرن ونتركه حتى يبرد، ثم نحضر طبق التقديم ونضع عليه شرائح الكيكة وبألف صحة وهنا.