أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب1445 ادعية عرفه مكتوبة والاعمال المستحبة

يحرص المسلمون في هذه الأيام على معرفة دعاء يوم عرفة لعام 2024، لأن الدعاء هو من أهم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله في هذا اليوم الفضيل. وتعتبر أدعية يوم عرفة عبادة عظيمة عند الله، لذا يجب على المسلم أن يكثر من ذكر الله، خاصة في هذه الأيام المباركة، ويكرر دعاء يوم عرفة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نتناول في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

دعاء يوم عرفة

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى المبارك في 10 ذو الحجة ويستمر حتى 13 ذو الحجة. وفقًا لإعلان المحكمة العليا في السعودية، ستكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة 7 يونيو، بينما ستوافق وقفة عرفة يوم السبت 15 يونيو. بذلك، سيبدأ عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024 ويوم عرفة، سوف يوافق9 ذو الحجة، هو من أعظم الأيام عند المسلمين، حيث يقف الحجاج على جبل عرفة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج. يقع جبل عرفة على بعد حوالي 22 كم شرق مكة، وهو المشعر الوحيد الواقع خارج حدود الحرم.

« اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني». « اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم». «اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري». «اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا». « اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمركله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

فضل يوم عرفة والاعمال المستحبة

يوم عرفة من أعظم أيام السنة عند المسلمين، له فضل عظيم ومكانة خاصة، وقد وردت في فضله العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، إليك بعضاً منها يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار: روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة،” وهو يوم تُستجاب فيه الدعوات: يوم عرفة هو يوم مجيب، ففيه ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة.

ومن الأعمال المستحبّة في يوم عرفة: