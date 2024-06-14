طريقة عمل باذنجان مخلل مسلوق في المنزل بتتبيلة وحشوة شهية لا تقاوم

يعتبر الباذنجان المخلل المسلوق من أشهر وأفضل المقبلات اللذيذة الفاتح للشهية الذي يتم تناوله مع جميع الوجبات الرئيسية، وبشكل خاص يفضله المصريين أثناء تناول وجبة الإفطار مع الفول والفلافل، لذلك السبب فهو يعتبر من المقبلات الرئيسية الذي يمكن أن يتواجد على الكثير من المائدات في الدول العربية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الخاصة بعمل الباذنجان المخلل المسلوق.
مقادير عمل باذنجان مخلل مسلوق
يمكن القيام بعمل هذه الوصفة من خلال توفير المكونات التالية:
- كيلو جرام من الباذنجان الأسود.
- 20 مللي من الخل.
- 10 جرام من الملح.
- 10 جرام من الثوم المفروم.
- 20 جرام من الكمون المطحون.
- الفلفل الحار الأخضر بمقدار ثلاث حبات منه.
- الكزبرة الخضراء بمقدار حزمة منها.
- 10 جرام من الكزبرة المطحونة.
- 10 جرام من الفلفل الأحمر المجروش. .
- 100 مللي من زيت الزيتون.
طريقة عمل باذنجان مخلل مسلوق
يمكن القيام بعمل هذه الوصفة عن طريق القيام إتباع الخطوات التالية:
- في البداية يجب القيام بتجهيز إناء الخلاط الكهربائي والقيام بوضع كلًا من الثوم، والكزبرة الخضراء، والخل، والكزبرة الناعمة، والفلفل الأحمر المجروش، والفلفل الأخضر المقطع، والكمون، والملح، ثم القيام بخلط المكونات جيدًا لحين أن تصبح ناعمة.
- إضافة القليل من زيت الزيتون إلى الخليط السابق، وتشغيل الخلاط الكهربائي مرة أخرى لحين أن تتداخل المكونات ببعضها البعض.
- قطع عنق الباذنجان، ثم القيام بغسله جيدًا.
- تجهيز إناء عميق والقيام بوضع الماء به ووضعه على نار متوسطة، ثم القيام بإضافة كلًا من الخل، والملح، والقيام بتركه على النار لحين أن يتم غلي الماء.
- وضع الباذنجان في الماء والقيام بخفض درجة الحرارة، والقيام بتركه لحين أن يصبح ناضجًا تمامًا وطريًا.
- غسل الباذنجان بالماء البارد وتصفيته من الماء باستخدام المصفاة بعد القيام بإخراجه من الماء الساخن.
- عمل فتحة بالطول في كل الباذنجان والقيام بوضع القليل من الحشوة به.
- وأخيرًا يجب القيام بوضع الباذنجان في طبق ثم القيام بإدخاله إلى الثلاجة، لحين أن يكتسب الباذنجان نكهة الحشوة.