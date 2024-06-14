طريقة عمل باذنجان مخلل مسلوق في المنزل بتتبيلة وحشوة شهية لا تقاوم

يعتبر الباذنجان المخلل المسلوق من أشهر وأفضل المقبلات اللذيذة الفاتح للشهية الذي يتم تناوله مع جميع الوجبات الرئيسية، وبشكل خاص يفضله المصريين أثناء تناول وجبة الإفطار مع الفول والفلافل، لذلك السبب فهو يعتبر من المقبلات الرئيسية الذي يمكن أن يتواجد على الكثير من المائدات في الدول العربية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على الطريقة الخاصة بعمل الباذنجان المخلل المسلوق.

مقادير عمل باذنجان مخلل مسلوق

يمكن القيام بعمل هذه الوصفة من خلال توفير المكونات التالية:

كيلو جرام من الباذنجان الأسود.

20 مللي من الخل.

10 جرام من الملح.

10 جرام من الثوم المفروم.

20 جرام من الكمون المطحون.

الفلفل الحار الأخضر بمقدار ثلاث حبات منه.

الكزبرة الخضراء بمقدار حزمة منها.

10 جرام من الكزبرة المطحونة.

10 جرام من الفلفل الأحمر المجروش. .

100 مللي من زيت الزيتون.

طريقة عمل باذنجان مخلل مسلوق

يمكن القيام بعمل هذه الوصفة عن طريق القيام إتباع الخطوات التالية: