“أكواد العيد وصلت”.. أقوى رموز استرداد شدات ببجي 2024 PUBG Mobile UC Codes اكسب حتى 8100 شدة وسكنات خرافية

ننشر عبر موقعنا “البديل” أقوى رموز استرداد شدات ببجي 2024 PUBG Mobile UC Codes اكسب حتى 8100 شدة وسكنات خرافية، حيث تشهد لعبة ببجي نموًا مستمرًا في عدد عمليات التنزيل وزيادة يومية في عدد اللاعبين، إحدى أبرز الأسباب التي تجذب اللاعبين هي المكافآت التي يحصلون عليها. تساعد هذه المكافآت اللاعبين في الحصول على الملابس المميزة والأسلحة المتطورة بتقنيات عالية، مما يزيد من إثارة اللعبة ومتعتها.

أقوى رموز استرداد شدات ببجي 2024

من بين المكافآت التي تتيحها اللعبة، يمكن للاعبين الحصول على أقوى رموز استرداد ببجي، توفر هذه الرموز للاعبين الملابس الحديثة والعصرية وغيرها من العناصر المميزة التي تعزز من تجربتهم في اللعبة، وفيما يلي أجدد الأكواد الخاصة بلعبة ببجي موبايل:

CMCKZBZBAW: استرداد للحصول على قسيمة مميزة.

CLPOZFZ56S: استرداد للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZEZVEG: استرداد للحصول على 20 نقطة تحدي.

TQIZBZ76F: استرداد للحصول على دراجات نارية فائقة القدرات.

BBKRZBZBF9: استرداد للحصول على قوة خارقة.

BBKTZEZET3: استرداد لامتلاك ملابس أسطورية.

CLPOZDZ6PP: استرداد للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLPOZCZTVW: استرداد للحصول على 20 نقطة تحدي.

UCBYSD5800: استرداد للحصول على 5800 شدة.

UCBYSD8100: استرداد للحصول على 8100 شدة.

CLPOZBZ6JE: استرداد للحصول على 20 نقطة تحدي.

CLHFZFZ7VE: استرداد للحصول على 20 نقطة تحدي.

RollingInMoney: استرداد للحصول على مكافآت.

HealthAndHappines: استرداد للحصول على مكافآت.

HappyGoldenMoon: استرداد للحصول على مكافآت.

كيفية استبدال رموز استرداد شدات ببجي

للاستفادة من الهدايا والمكافآت في لعبة ببجي موبايل عبر استبدال رموز شدات UC، يجب اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي للعبة: