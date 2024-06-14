رابط مباشر.. الاستعلام عن النتائج الثالث المتوسط دول اول في عموم العراق.. استعلم فورا من هنا

حاليا، يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور نتائج الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط في العراق، حيث أوضحت وزارة التربية العراقية أن التأخير في ظهور النتائج يعود إلى استكمال عمليات التصحيح والمراجعة بدقة. من المتوقع أن يتم تسجيل درجات الطلاب ورفعها على موقع نتائجنا، وهو المنصة الرسمية التي تعنى بنشر نتائج جميع المراحل التعليمية في العراق.

رابط الاستعلام عن النتائج

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في العراق عبر موقع نتائجنا، لتحقيق ذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح متصفح الإنترنت واذهب إلى موقع “نتائجنا”.

اختر الخيار “نتيجة الصف الثالث المتوسط” بمجرد دخولك إلى الموقع.

حدد المحافظة التي تقيم فيها من القائمة المتاحة.

بعد ذلك، انقر على زر “تنزيل” لتحميل ملف النتائج الخاص بالطلاب.

عند اكتمال التحميل، قم بفتح الملف وابحث عن اسم الطالب في قائمة الطلاب داخل الملف.

باستخدام هذه الإرشادات، ستتمكن من الوصول بسهولة إلى نتائج الثالث المتوسط والتحقق منها بنجاح.

نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية بشكل رسمي أن نتائج الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2024 سوف تعلن قريبا عبر منصة نتائجنا الإلكترونية، وأكدت الوزارة أن عدد الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات بلغ نحو 900 ألف طالب وطالبة في مختلف مدن العراق، وأوضح مسؤول داخل الوزارة أن نسبة النجاح في هذا الصف كانت مرتفعة بالمقارنة مع العام السابق، مثلما حدث في نتائج الصف السادس الابتدائي التي أعلنت عنها خلال الأسابيع الأخيرة بنسب نجاح ملحوظة.