الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024 بجميع المحافظات والمدن

أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024 بجميع المحافظات والمدن
موعد صلاة عيد الأضحى في مصر

تزايدت عمليات البحث على شبكة الإنترنت عن موعد صلاة عيد الأضحى في مصر وفق الحسابات الفلكية مع قرب حلول أول يوم عيد أضحى مبارك حيث تبقت ساعات قليلة تفصلنا عن أجمل أيام السنة وهي أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أن مظاهر الاحتفال بالعيد في مصر مختلفة عن أي مكان آخر في الوطن العربي.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024

نقدم لك في هذا المقال على موقع البديل موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر لعام 2024 الذي يوافق يوم الأحد 16 يونيو وذلك بالنسبة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية حيث تختلف مواعيد صلاة العيد من محافظة إلى أخرى:

  • موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة سيكون في تمام الساعة 6:18 ص.
  • وفي القليوبية ستقام الصلاة في الساعة 6:19 ص.
  • وفي العريش فستكون الساعة 6:05 ص.
  • أما في محافظة الجيزة فستقام الصلاة في الساعة 6:18 ص.
  • وفي محافظة الإسكندرية ستكون في الساعة 6:20 ص.
  • وفي الزقازيق ستقام الصلاة في الساعة 6:16 ص.
  • وفي السويس ستقام صلاة العيد الساعة 6:13 ص.
  • وفي محافظة بور سعيد فستكون في تمام الساعة 6:11 ص.
  • وفي سانت كاترين ستكون في الساعة 6:11 ص.
  • أما في محافظة طنطا فستقام في الساعة 6:17 ص.
  • وفي طابا ستكون في تمام الساعة 6:05 ص.
  • وفي محافظة شرم الشيخ ستكون في الساعة 6:11 ص.
  • وفي محافظة كفر الشيخ ستقام في الساعة 6:17 ص.
  • وفي محافظة دمنهور ستكون في الساعة 6:19 ص.
  • وفي شبين الكوم ستقام في الساعة 6:18 ص.
  • وفي محافظة المنصورة فستقام الساعة 6:15 ص.

توقيت صلاة عيد الأضحى في مصر 2024

وعن موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024 في باقي المحافظات فتكون كالآتي:-

  • وفي الفيوم ستقام في الساعة 6:21 ص.
  • وفي المنيا ستكون عند الساعة 6:25 ص.
  • وفي محافظة بني سويف ستكون في تمام الساعة 6:12 ص.
  • وفي الطور ستكون الساعة 6:13ص.
  • وفي شلاتين ستقام الصلاة في الساعة 6:16 ص.
  • وفي الغردقة ستكون في الساعة 6:15 ص.
  • أما في الإسماعيلية ستكون في الساعة 6:12 ص.
  • وفي محافظة سوهاج ستقام الصلاة في تمام الساعة 6:24 ص.
  • وفي أسيوط ستقام في الساعة 6:25 ص.
  • وفي دمياط ستكون في الساعة 6:12 ص.
  • وفي السلوم ستكون في تمام الساعة 6:39 ص.
  • وفي محافظة قنا ستقام الصلاة في الساعة 6:21 ص.
  • وفي أسوان ستقام الصلاة في الساعة 6:25 ص.
  • وفي نويبع ستكون في الساعة 6:14 ص.
  • وفي أبو سمبل ستقام الصلاة في تمام الساعة 6:34.
  • وفي مرسى مطروح ستقام في الساعة 6:31 ص.
  • وفي الخارجة ستكون في الساعة 6:33.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
أحمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
الفئات المستفيدة من الدعم السكني 1445 ما هي الحالات التي يتوقف فيها الدعم؟
إنضم لقناتنا على واتساب