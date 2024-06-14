الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.. موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024 بجميع المحافظات والمدن

تزايدت عمليات البحث على شبكة الإنترنت عن موعد صلاة عيد الأضحى في مصر وفق الحسابات الفلكية مع قرب حلول أول يوم عيد أضحى مبارك حيث تبقت ساعات قليلة تفصلنا عن أجمل أيام السنة وهي أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أن مظاهر الاحتفال بالعيد في مصر مختلفة عن أي مكان آخر في الوطن العربي.

موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024

نقدم لك في هذا المقال على موقع البديل موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر لعام 2024 الذي يوافق يوم الأحد 16 يونيو وذلك بالنسبة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية حيث تختلف مواعيد صلاة العيد من محافظة إلى أخرى:

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة سيكون في تمام الساعة 6:18 ص.

وفي القليوبية ستقام الصلاة في الساعة 6:19 ص.

وفي العريش فستكون الساعة 6:05 ص.

أما في محافظة الجيزة فستقام الصلاة في الساعة 6:18 ص.

وفي محافظة الإسكندرية ستكون في الساعة 6:20 ص.

وفي الزقازيق ستقام الصلاة في الساعة 6:16 ص.

وفي السويس ستقام صلاة العيد الساعة 6:13 ص.

وفي محافظة بور سعيد فستكون في تمام الساعة 6:11 ص.

وفي سانت كاترين ستكون في الساعة 6:11 ص.

أما في محافظة طنطا فستقام في الساعة 6:17 ص.

وفي طابا ستكون في تمام الساعة 6:05 ص.

وفي محافظة شرم الشيخ ستكون في الساعة 6:11 ص.

وفي محافظة كفر الشيخ ستقام في الساعة 6:17 ص.

وفي محافظة دمنهور ستكون في الساعة 6:19 ص.

وفي شبين الكوم ستقام في الساعة 6:18 ص.

وفي محافظة المنصورة فستقام الساعة 6:15 ص.

توقيت صلاة عيد الأضحى في مصر 2024

وعن موعد صلاة عيد الأضحى في مصر 2024 في باقي المحافظات فتكون كالآتي:-