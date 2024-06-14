أحلى طعم هتاكلوه .. طريقة عمل طاجن العكاوي لعيد الأضحى احفظي الطريقة من دلوقت وهتبهري بيها الكل

بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد قامت كافة النساء في مصر والدول العربية أيضًا بالبحث عن وصفات أكل، يمكنهم تحضيرها في أيام العيد، حيث يقوم كافة المسلمين بزيارة أقاربهم وأصدقائهم في العيد، ولذلك يجب تحضير أكلات مميزة تميزك عن كافة النساء الأخري، ومن هذه الأكلات المميزة، أكلة طاجن العكاوي بالخضروات، حيث أن طاجن العكاوي بالخضروات من أشهر الأكلات التي تشتهر بها الدول العربية، والتي منهم مصر.

طاجن العكاوي بالخضروات لعيد الأضحى

يعد طاجن العكاوي بالخضروات من أفضل الأطباق التي يمكنك صناعتها، وليس فقط في عيد الأضحى، إنما أيضًا يمكنك صناعتها في كافة المناسبات الهامة، ولذلك بسبب طعمه اللذيذ، وشكله الرائع، كما يمكن تحضيره بنكهات مختلفة، والتي منها: طاجن العكاوي بالبطاطس، وطاجن العكاوي بالخضروات.

مكونات طاجن العكاوي بالخضروات

يتكون طاجن العكاوي بالخضروات من العديد من المكونات، ولكن على الرغم من كثرتها، إلا أنها سهلة، وموجودة في كل منزل، والمكونات هي: عكاوي، عصير طماطم، جزر، بصل، طماطم، عصير ليمون، كرفس، ثوم مفروم، حبهان، ورق لورا، ملح، خل، بهارات، مستكة، زبدة، زيت زيتون، كمون ناعم، شطة ناعمة.

خطوات تحضير طاجن العكاوي بالخضروات

بعد أن تقومي بتحضير كافة المكونات التي قد ذكرناها سابقًا، يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل تحضير طاجن العكاوي بالخضروات، وهي: