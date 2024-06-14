عيدكم مٌبارك.. موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024 بالدقيقة في كل الولايات “تيزي وزو – سطيف – الجلفة”

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024 نقدم لكم في هذا المقال موعد الصلاة بالساعة والدقيقة في الجزائر حيث لما يتبقى إلا يوم الثامن من شهر ذي الحجة وهو يوم الجمعة الموافق 14 يونيو ويليه غدًا 15 يونيو الموافق يوم التاسع من ذي الحجة ويوم وقفة عرفات، وسيوافق أول يوم لعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر

حددت وزارة الشئون الدينية والأوقاف في الجزائر موعد عيد الأضحى 2024 وذلك بعدما تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة وتبين أن بداية الشهر يوم 7 يونيو وبالتالي سيوافق العيد يوم 16 يونيو، وستقام صلاة عيد الأضحى المبارك في الجزائر الساعة السادسة والنصف 6:30 ص.

مواقيت صلاة العيد في الجزائر 2024-1445

تختلف مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في الجزائر من ولاية لأخرى كالتالي:

ستقام الصلاة في ولاية سطيف الساعة 6:17 ص.

وفي الولاة الجلفة ستقام الساعة 6:20 ص.

أما في ولاية بومرداس ستكون في تمام الساعة 6:30 ص.

وفي ولاية عنابة ستقام الصلاة في الساعة 6:30 ص.

وفي ولاية الشلف ستقام الصلاة الساعة 6:30 ص.

أما في ولاية قالمة ستقام الصلاة في تمام الساعة 6:15 ص.

وفي ولاية بجاية ستكون في السعة 6:30 ص.

وفي ولاية غليزان ستقام الصلاة في الساعة 6:30 ص.

وفي المدية ستقام الصلاة الساعة 6:30 ص.

وفي تيزي وزو ستكون في تمام الساعة 6:30 ص.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الجزائر

من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى في الجزائر والعالم العربي البحث عن قنوات تكبيرات العيد وتشغيلها في البيوت والمحلات لتعظيم شعائر الله والشعور بفرحة وبهجة العيد، هذا بالإضافة إلى مظاهر الاحتفالات الأخرى كالتالي: