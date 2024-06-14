الفرحة فرحتين (العيد والنتيجة) مع رابط استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس لجميع المحافظات

يترقب طلاب الصف التاسع في اليمن موعد ظهور النتائج على المنصة الإلكترونية الخاصة بإعلان النتائج، والتابعة لوزارة التعليم في اليمن، وقد أنهى طلاب هذه المرحلة مؤخراً أداء اختباراتهم، وينتظرون بفارغ الصبر إعلان النتائج، في هذا المقال، سنتعرف على الموعد المحدد لظهور النتائج وكيفية استخراجها باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب.

موعد ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024

من المتوقع أن تنتهي وزارة التعليم في اليمن من تصحيح إجابات الطلاب ورصد النتائج قريباً، حيث ستكون النتائج متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم باستخدام رقم الجلوس الخاص بكل طالب، بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعلام عن النتائج بالاسم بعد إرسال كشوفات النجاح إلى المدارس التي يتبع لها الطلاب.

لقد تم تصميم أسئلة الامتحانات لتناسب جميع مستويات الطلاب، وكانت مناسبة للمدة الزمنية المخصصة للإجراء، وحالياً ينتظر الطلاب موعد الإعلان عن درجاتهم في المواد المختلفة، سواء من خلال المنصة الإلكترونية أو من خلال المدارس التي يتبعون لها.

كيفية استخراج نتائج الصف التاسع اليمن 2024

يمكن لطلاب الصف التاسع في اليمن الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات: قم بزيارة الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للاختبارات للحصول على نتائج الطلاب.

الضغط على أيقونة النتائج: اختر خيار “النتائج” من القائمة الرئيسية على الموقع.

تحديد المحافظة: حدد المحافظة التي يتبع لها الطالب للحصول على النتيجة الخاصة به.

إدخال رقم الجلوس: أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب في الحقل المخصص لذلك.

الضغط على استعلام: يتم الضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة.

عرض النتائج: ستظهر درجات الطالب في جميع المواد الدراسية على الشاشة.

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