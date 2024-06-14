“الوكالة الوطنية للتشغيل”.. كيفية تجديد منحة البطالة الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت حكومة الجزائر، منحة البطالة التي تقوم على دعم العديد من المواطنين الأكثر احتياجًا بما يوفر الدعم المادي الملائم، إضافة إلى الوكالة الوطنية للتشغيل شددت على جميع المستفيدين بتجديد منحة البطالة كل 6 أشهر في سبيل أن يستمر الدعم وصرف القيمة المستحقة، مع العلم أنه يمكن العمل على التجديد إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر

تتمثل أبرز خطوات القيام بتجديد منحة البطالة داخل ولايات الجزائر التي تكون كل 6 أشهر، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الإنتقال إلى الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الموقع الرسمي لها.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات فيما بعد.

ليتم اختيار خدمة “تجديد منحة البطالة”.

مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

إرفاق المستندات المطلوبة والجديد.

التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كالة المتقدمين الراغبين في الحصول على قيمة منحة البطالة داخل ولايات الجزائر، كما يأتي:-