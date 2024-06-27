التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي وما معايير الاستحقاق 1446؟

يعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الحكومية التي أطلقتها الحكومة السعودية للتيسير علي المواطنين السعوديين وتوفير لهم كافة سبل الدعم التي تمنح لهم حياة كريمة وفقاً لرؤية السعودية 2030 م، حيث يمكن التسجيل إلكترونياً بطرق أوضحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشروط يجب توافرها، وسوف نوضحها لكم في هذا المقال.

معايير استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

توفر هذه الشروط في الشخص المتقدم بطلب الاستفادة من الضمان الاجتماعي يؤكد توفر شروط الأهلية به وأنه مستحق للاستفادة من الدعم، وتتمثل معايير والشروط في الآتي:

الدعم متاح للمواطن السعودي الأصل والجنسية.

يشترط أن يكون العمر ليس أقل من 21 سنة وقت التقدم بطلب.

إقامته في السعودية بصفة دائمة.

الا يوجد مسجل باسم المتقدم كل من ممتلكات وأراضي بقيم مالية قيمتها المالية تكون كبيرة، سجل تجاري أو زراعي باسم المتقدم.

يشترط ألا يكون مسجون وقت التقدم بالطلب.

ألا يتواجد إلى حد الاقامة في دور الرعاية الاجتماعية المشرف عليها من قبل وزارة الموارد البشرية.

أن يكون من محدودي الدخل.

طريقة الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي

توضح وزارة الموارد والتنمية البشرية بالسعودية طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور للنساء المطلقات بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: