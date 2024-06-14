سلي وقتك ايااام العيد.. تحميل جاتا سان اندرياس GTA SAN ANDREAS للاندرويد العب زي المحترفين

تحميل جاتا سان اندرياس، الشركة المطورة للعبة جاتا أصدرت العديد من النسخ الممتعة والمميزة من اللعبة منها إصدار جاتا سان اندرياس الذي تدور أحداثه في ولاية سان اندرياس التي تتميز بطبيعتها الساحرة فهي مليئة بالقرى والجبال والسهول والمناظر الطبيعية الرائعة ويحاول اللاعب من خلال تجوله بها واكتشاف حل الألغاز واستكمال المهام المطلوبة لمواصلة التقدم، واليوم سنستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس على الهواتف الذكية.

تحميل جاتا سان اندرياس GTA SAN ANDREAS للاندرويد

جاتا سان اندرياس لعبة المغامرات الأكثر إثارة ومتعة بين الألعاب الالكترونية الأخرى وفقا لأراء ملايين المستخدمين من كافة انحاء العالم، ويخوض اللاعب اثناء اللعب الكثير من التحديات المثيرة ويحاول العثور على القاتل والتخلص من أفراد العصابات عن طريق جمع ما يستطيع من الأموال والسلاح والسيارات لإنجاز المهمات في أسرع وقت دون أن تتمكن الشرطة من الامساك به، ويمكنكم الاستمتاع بمغامرات جاتا سان اندرياس عبر تحميلها على هواتفكم التي تعمل بنظام الاندرويد بالطريقة الآتية :

افتح تطبيق جوجل بلاي من الهاتف الشخصي.

ثم في خانة البحث الموجودة أعلى صفحة التطبيق ادخل اسم اللعبة GTA San Andreas واضغط على علامة البحث.

من نتائج البحث الظاهرة امامك ادخل الى اللعبة ثم اضغط على “تنزيل”.

بعد وقت قصير ستنتهي عملية تثبيت اللعبة لتكون موجودة على هاتفك.

تحميل جاتا سان اندرياس للايفون

يمكنكم أيضا تنزيل لعبة جاتا سان اندرياس على هواتف الآيفون بسهولة وبخطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :