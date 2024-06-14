اولادك هيفرحوا فاجازة العيد .. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات لمتابعة أحلى كرتون

أثار تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات اهتمام العديد من الطلاب وأولياء الأمور بشكل كبير نظرًا لأهميتها كواحدة من أبرز القنوات للأطفال حيث تعرض أحدث أفلام الكرتون، بما في ذلك الفيلم الشهير توم وجيري بجانب مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية الأخرى، وفيما يلي سوف نوضح تفاصيل عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 إلى جانب خطوات الاستعلام عنها.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

يعد تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات من أكثر ما يبحث عنه خلال فترة انتهاء العام الدراسي خاصةً مع استمرار إجازة نهاية العام لعدة أشهر، ويهتم أولياء الأمور بالحصول على تردد القناة الجديد ليتمكنوا من متابعة أطفالهم بسهولة وبدون ملل حيث تقدم القناة فيلم الكرتون الأسطوري توم وجيري الذي يمزج بين المشاكسات والمغامرات بين القط توم والفأر جيري، وفيما يلي سيتم ذكر تردداها على النحو التالي:

1- القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12149.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

2- القمر الصناعي العرب سات

التردد: 11315.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

بهذه الطريقة، يمكنكم استقبال القناة بسهولة والاستمتاع بمشاهدة أفلامها وبرامجها الممتعة على التلفزيون.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

يمكن ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية: