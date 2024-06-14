طريقة تصميم بطاقات تهنئة إلكترونية باسمك وصورتك .. تهنئة عيد الاضحى 2024 بالاسم

يمكنك تحميل بطاقات تهنئة إلكترونية باسمك وصورتك خلال الساعات الراهنة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك من أجل مشاركتها مع الأصدقاء عبر الفيس بوك وحالات الواتساب، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن هذه البطاقات رسائل تهنئة جميلة، ولهذا سوف نوضح عبر السطور القادمة كيفية تصميم بطاقات التهنئة الخاصة بالعيد من خلال موقع كانفا.
بطاقات تهنئة إلكترونية باسمك وصورتك
سوف نوضح بعض العبارات التي تتضمن بطاقات تهنئة إلكترونية باسمك وصورتك، وهي:
تطيب هذه الأيام بقدوم عيد الأضحى المبارك وبهذه المناسبة السعيدة نزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل المولى أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان.
يسرني ويسعدني أن أهنكئم بعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير وعافية، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
جاء عيدنا السعيد يحمل البشرى وينثر الخير والبركة بين الأهل والأحباب والأصدقاء.
خطوات تصميم بطاقات تهنئة إلكترونية باسمك وصورتك
تتمثل خطوات تصميم بطاقات تهنئة إلكترونية باسمك وصورتك من خلال موقع كانفا التي تعتبر من أشهر المنصات الإلكترونية التي توفر أدوات سهلة لتصميم بطاقات تهنئة، بما في ذلك بطاقات عيد الفطر المبارك، وهي:
- الدخول إلى موقع كانفا
- اضغط على “تسجيل دخول” واختر تسجيل الدخول باستخدام حساب فيسبوك أو بريد جوجل.
- اكتب تصميم بطاقة تهنئة بعيد الأضحى.
- اختر من بين القوالب الظاهرة أمامك، إذا كنت تريد تصميم بطاقة مرفقة بصورتك، تأكد من اختيار قالب يحتوي على مكان مخصص لإدراج الصور.
- قم برفع صورة من جهازك المحمول أو الحاسوب إلى موقع كانفا.
- اسحب الصورة وأفلتها في المكان المخصص لها في القالب.
- انقر على مكان العبارات في القالب وقم بإدخال عبارة معايدة عيد الفطر المبارك، معبراً عن مشاعر الحب والفرحة.
- يمكنك أيضاً إضافة اسمك أو اسم الشخص الذي ترسل إليه التهنئة في المكان المناسب.
- تأكد من إجراء كافة التعديلات المطلوبة على النصوص والصور لتكون البطاقة جاهزة.
- بعد الانتهاء من التعديلات، اضغط على زر “مشاركة”.
- اختر صيغة الصورة المطلوبة، مثل JPG.
- اضغط على “تنزيل” لحفظ البطاقة على جهازك.