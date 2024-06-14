حقق حلمك مع مسابقة الحلم 2024 على قناة إم بي سي وقد تربح 1000000 دولار!

تُعد مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC) من أبرز وأهم المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تكتسب أهمية كبيرة بفضل الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، والتي يُقدر مجموعها بحوالي 3.5 مليون دولار سنويًا، تُقدم هذه الجوائز من خلال الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، وتشمل جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، و12 جائزة شهرية كل منها بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للراغبين في المشاركة من مختلف الدول العربية الاشتراك بسهولة عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري خلال البث التلفزيوني للمسابقة، ما يضمن سهولة الوصول والمشاركة للجميع.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات من جميع الشبكات.

Orange: 95450

Vodafone: 95450

WE: 95450

Etisalat: 95458

السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال:

STC: 858888

MOBILY: 650444

ZAIN: 755505

الإمارات:

ETISALAT: 5544

DU: 3636

تونس: جميع الشبكات – 85988

المغرب:

maroctel: 9669

INWI: 9669

الأردن:

Zain: 94099

Orange: 94099

البحرين:

ZAIN: 94000

BATELCO: 94000

STC: 94000

فلسطين:

JAWWAL: 1625

ooredoo: 6144

العراق:

ZAIN: 2770

ASIACELL: 2266

KOREK: 2180

اليمن:

Sabafon: 5222

You: 5222

Yemen Mobile: 5222

سوريا:

Syriatel: 1565

MTN: 1555

الكويت:

STC: 4141

Zain: 4141

تنوع الأسئلة في مسابقة الحلم

تتنوع أسئلة مسابقة الحلم لتشمل مختلف المواضيع مثل العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، الثقافة، الرياضة، الأحداث الجارية، والشخصيات الشهيرة.

جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم

مع مسابقة الحلم، لديك الفرصة لتحقيق حلمك والفوز بجوائز مالية ضخمة، منها الجائزة الأسبوعية بقيمة 5000 دولار، والجائزة الشهرية بقيمة 100 ألف دولار التي تُمنح 12 مرة في السنة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار التي تعد الأضخم والأكثر إثارة.

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