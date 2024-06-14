حقق حلمك مع مسابقة الحلم 2024 على قناة إم بي سي وقد تربح 1000000 دولار!

تُعد مسابقة الحلم على قناة إم بي سي (MBC) من أبرز وأهم المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تكتسب أهمية كبيرة بفضل الجوائز المالية الضخمة التي تقدمها، والتي يُقدر مجموعها بحوالي 3.5 مليون دولار سنويًا، تُقدم هذه الجوائز من خلال الإعلامي الشهير مصطفى الأغا، وتشمل جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، و12 جائزة شهرية كل منها بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكن للراغبين في المشاركة من مختلف الدول العربية الاشتراك بسهولة عن طريق إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، والتي يتم الإعلان عنها بشكل دوري خلال البث التلفزيوني للمسابقة، ما يضمن سهولة الوصول والمشاركة للجميع.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
مصر: سعر الرسالة 7 جنيهات من جميع الشبكات.
Orange: 95450
Vodafone: 95450
WE: 95450
Etisalat: 95458
السعودية: سعر الرسالة 6.9 ريال:
STC: 858888
MOBILY: 650444
ZAIN: 755505
الإمارات:
ETISALAT: 5544
DU: 3636
تونس: جميع الشبكات – 85988
المغرب:
maroctel: 9669
INWI: 9669
الأردن:
Zain: 94099
Orange: 94099
البحرين:
ZAIN: 94000
BATELCO: 94000
STC: 94000
فلسطين:
JAWWAL: 1625
ooredoo: 6144
العراق:
ZAIN: 2770
ASIACELL: 2266
KOREK: 2180
اليمن:
Sabafon: 5222
You: 5222
Yemen Mobile: 5222
سوريا:
Syriatel: 1565
MTN: 1555
الكويت:
STC: 4141
Zain: 4141
تنوع الأسئلة في مسابقة الحلم
تتنوع أسئلة مسابقة الحلم لتشمل مختلف المواضيع مثل العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الفنون، الثقافة، الرياضة، الأحداث الجارية، والشخصيات الشهيرة.
جوائز ضخمة بانتظارك مع مسابقة الحلم
مع مسابقة الحلم، لديك الفرصة لتحقيق حلمك والفوز بجوائز مالية ضخمة، منها الجائزة الأسبوعية بقيمة 5000 دولار، والجائزة الشهرية بقيمة 100 ألف دولار التي تُمنح 12 مرة في السنة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى السنوية بقيمة مليون دولار التي تعد الأضخم والأكثر إثارة.
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