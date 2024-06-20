المعالج هو الأقوى.. مواصفات وسعر Apple iPhone 5c 

يعتبر هاتف Apple iPhone 5c أحد أهم أنواع الهواتف التي يتطلع الكثير لشرائها ولكن يرغبون في البداية معرفة المواصفات الخاصة به قبل الشراء، ومن الجدير بالذكر أن هذا الهاتف تم إصداره سنة 2013، حيث يعبر حرف C في هاتف الآيفون C5 إلى اللون Color، ويعتبر هذا الهاتف نسخة من آيفون 5 ولكن محاط بغلاف من البولي كربونيت، باقي تفاصيل الهاتف سنتعرف عليها خلال هذا المقال بالتفصيل.

مواصفات Apple iPhone 5c

إليكم مواصفات Apple iPhone 5c على النحو التالي:

الألوان: يتوفر منه اللون الوردي، والأصفر، والأخضر، والأبيض.

وزن الهاتف: 132 جرام.

يدعم شبكة اتصال الجيل الرابع، والثالث، والثاني.

الشاشة: IPS LCD بحجم 4.0 بوصة.

نظام التشغيل: iOS 7.

المعالج: من النوع ثنائي النواة بتردد 1 جيجاهرتز.

الذاكرة الداخلية: 8 و16 و32 جيجا بايت.

الرام: 1 جيجا بايت.

الكاميرا الخلفية: بدقة 8 ميجا بكسل، بينما الحافة العلوية تدعم تصوير الفيديو 720p.

المستشعرات: البوصلة، التقارب، الجيروسكوب.

حجم الشاشة: 3.5 بوصة.

دقة الشاشة: 640×960 بكسل.

سعر هاتف Apple iPhone 5c

يختلف سعر الهاتف حسب نوع الهاتف، وهذه الأسعار كما هي متمثلة على النحو التالي:

في مصر يباع بحوالي 4500 جنيه.

بينما يباع في المملكة العربية السعودية بسعر 1150 ريال سعودي.

بينما في الإمارات العربية المتحدة 1050 درهم.

في المغرب 2600 درهم.

عيوب هاتف Apple iPhone 5c

على الرغم من وجود العديد من المميزات لهذا الهاتف إلا أنه به بعض العيوب المتمثلة على النحو التالي: