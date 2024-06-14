العيد أحلى مع لولو وميدو .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات أقوى أغاني العيد الجديدة

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات تزايد البحث عنه خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها تعد من أبرز القنوات التلفزيونية التي تقدم محتوى ترفيهي متنوع يستهدف جميع فئات المجتمع حيث تتميز بمجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الحوارات، والكوميديا، والدينية، والثقافية، وغيرها، مما يلبي اهتمامات مختلف المشاهدين، وتسهم أيضا في نقل رسالة إيجابية تعزز قيم الأخلاق والتسامح والتعايش في المجتمع.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

وفيما يلي تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات :

التردد المحدد هو 11470.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معدل ترميز: 27500.

ومعامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة: (HD).

هذه المعلومات تسهل على المشاهدين ضبط أجهزتهم لاستقبال قناة وناسة والاستمتاع بمحتواها المتنوع والمميز.

وأما تردد على العرب سات تكون على النحو التالي:

تردد وناسة : 11270.

معامل الاستقطاب : رأسي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصويب الخطأ : 4/3.

جودة القناة : HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

وبعد أن أوضحنا تردد قناة وناسة الجديد 2024، نتطرق بعد ذلك إلى مميزات قناة وناسة الجديد 2024 التي تكون على النحو التالي: