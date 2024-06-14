منصة مظلتي الالكترونية .. لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من وزارة العمل

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 تكثر عمليات البحث عنه خلال هذه اللحظات، حيث يرغب الكثير من المواطنين في كل المحافظات العراقية في الاستعلام عن المقبولين للحصول على دعم هذا البرنامج الذي توفره الحكومة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة السيد أحمد الأسدي، والغرض من هذا البرنامج تقديم دعم مادي للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمنخفض والفقراء للمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، ونوضح المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع في الفقرات التالية.

لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

تشهد الساعات الأخيرة زيادة في عمليات البحث عن لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، حيث يريد المواطنون الاستعلام عن الأشخاص المستحقين للحصول على مساعدات هذا البرنامج، الذي يوفر المساعدة لأصحاب الدخل المنخفض من أجل تحسين مستوى حياتهم كما انه يقوم بتقديم مساعدات المالية ورعاية طبية ومساعدات غذائية، ولهذا أصبح هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التي توفرها الحكومة للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والفقراء، وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كل فترة بالإعلان عن قوائم المستفيدين من دعم البرنامج في عموم المحافظات العراقية، ويستطيع المواطنون تحميل هذه القوائم بصيغة ملفات من pdf من خلال الاستعلام عن المستحقين عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، او عن طريق منصة مظلتي.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام بكل سهولة عن المستفيدين من خلال لينك اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات البسيطة: