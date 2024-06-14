أقوى مشاكسات ومغامرات جديدة .. تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد حلقات الفار والقط

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد من موضوعات البحث التي تركز عليها الأمهات في فترات الصيف، حيث قد حصل الأبناء من مراحل التعليم المتفاوتة على إجازة نهاية العام المدرسية، وبات لديهم المزيد من الوقت الفارغ،ويبحثون عن طريقة سهلة وبسيطة للترفيه والتسلية، ولن تجد الأمهات أفضل من قناة توم وجيري المحطة الفضائية الخاصة للأطفال حتى عمر الثانية عشر عام، وبالتالي يمكن أن تناسب القناة لكل أطفال البيت في نفس الوقت، ومن ثم تجمع شمل الأسرة وتوجد رأيهم.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد

حمل تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد، حيث تستقبل كل المنازل في مصر المحطات الفضائية المختلفة على القمر الصناعي نايل سات، لذلك يهتمون بمعرفة بيانات التردد، ويعد تحديث التردد من العمليات الهامة التي تواكب عليها إدارة توم وجيري، حيث لها مزيد من الفوائد مثل عدم حدوث قطع في الإرسال، كما يساهم في تفعيل جودة القناة العالية، والجدير بالذكر أن التردد القديم توقف في الأيام السابقة، وتكون إحداثيات التردد الجديد على النحو التالي:

تردد القناة: 11345.

معامل الترميز: 25700.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة توم وجيري الجديد على عرب سات 2024

يمكن تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد، وكذلك عبر القمر الصناعي عرب سات الذي يعد من أفضل الأقمار الصناعية في العالم، والذي يغطي قطاع كبير من دول الوطن العربي وآسيا وحوض البحر المتوسط، لذلك من المهم التعرف على تردد قناة توم وجيري على هذا القمر، حتى يتمكن الأطفال من متابعة المحتوى الهادف من كل مكان، حيث يجد الطفل المحتوى التعليمي ومستوى ترفيهي وبرامج منوعات بين الثقافات المختلفة مع الاغاني وافلام الضحك والكرتون، ويكون تردد العرب سات كالتالي: