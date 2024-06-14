لولو الشطورة بتعيد عليكم .. تردد قناة وناسة للاطفال الجديد نايل سات 2024 أقوى الاغاني الجديدة

البحث المستمر عن تردد قناة وناسة للاطفال الجديد نايل سات 2024، حيث نجحت هذه القناة في جعل شخصية لولو أيقونة لدى كثير من الأطفال، وهي بالفعل شخصية نموذجية لكل الأبناء في العمر الصغير، يقلدها الأطفال ويحاكيها في كل تصرفاتهم، وقد ارتبط أبنائهم بفقرات القناة واعتادوا على متابعتها وأصبحت قناة وناسة جزء مهم في برنامجهم اليومي.

تردد قناة وناسة للاطفال الجديد نايل سات 2024

احتفالًا بعيد الأضحى المبارك يتم تنزيل تردد قناة وناسة للاطفال الجديد نايل سات، حيث تحتفل القناة مع لولو بالأغاني، المميزة لديها بهذه المناسبة الدينية العظيمة عن المسلمين، وتقدم كثير من المعلومات المفيدة التي يجب على الطفل معرفتها بطريقة بسيطة من خلال أناشيد لطيفة، وبالتالي يجد الآباء والأمهات أن قناة وناسة من أفضل قنوات الأطفال، لأنها تستطيع توصيل المعلومات إلى أطفالنا بأفضل وأبسط الطرق الممكنة، والآن نتعرف على التردد الجديد..

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

هذا ولن تغفل القناة جمهورها الصغير المنتشر في كل الدول العربية، الذين يستقبلون الإرسال الخاص بهم من خلال القمر عرب سات، فقد وفرت لهم تردد آخر يحملون قناة وناسة كما يلي:

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD

تردد قناة وناسة 2024 الجديد

نزل تردد قناة وناسة 2024 الجديد، حيث يعد محتوى أي محطة فضائية هو العامل الرئيسي في انتشارها ومكانتها بين الجماهير، لذلك انتشرت وناسة بسهولة وبدون الخوض في المقارنات الصعبة، حيث المحتوى الفريد والمتميز عم باقي محطات الأطفال، فقد وفرت وناسة لمتابعيها الفقرات التعليمية التي تؤهلهم للدخول إلى المدارس، مع المحتوى الترفيهي الذي يسعد الطفل ويجعله مستمتع أثناء مشاهدة القناة، بجانب المحتوى الديني الذي يجعل الطفل متمسك بتعاليم وقيم دينه.