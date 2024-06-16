“Dawnloud Fifa” تنزيل فيفا 2024 على هواتف الاندرويد الايفون.. نزلها والعب جيم مع أصحابك 

تنزيل فيفا 2024، تعد فيفا اللعبة الالكترونية الأشهر بين فئة الشباب حول العالم خصوصا محبي كرة القدم منهم، فمن خلالها يمارس اللاعب هوايته المفضلة في اللعب وابراز مهاراته كما يقوم بدور المدرب الذي يختار الفريق ويضع التشكيل وخطط اللعب التي تمكنه من تحقيق الفوز والمنافسة للحصول على البطولات، ويمكن لأي شخص الاستمتاع بلعبة فيفا وتنزيلها على جهازه مهما كان نوع نظامه، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة تنزيل لعبة فيفا على الموبايل.

تنزيل فيفا 2024 على هواتف الاندرويد الايفون

لعبة فيفا هي اللعبة التي تتصدر قائمة أفضل العاب كرة القدم الالكترونية وأكثرها تحقيقا لنسب مبيعات مرتفعة، وتتمتع اللعبة بالعديد من المميزات التي جعلتها تجذب اليها مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، فاللعبة بها جرافيك ومؤثرات صوتية ورسوم متحركة بجودة فائقة تجعل اللعبة أكثر واقعية كما أنها تتوافر بها جميع عوامل الحماس والاثارة التي تجعلها لعبة المغامرات الأفضل لدى قطاع عريض من الجمهور، ويمكنكم تنزيل اللعبة على هواتفكم الذكية وخوض هذه التجربة الممتعة من خلال اتباع الخطوات التالية :

افتح تطبيق جوجل بلاي من هاتفك.

في خانة البحث اكتب FIFA 24 واضغط على علامة البحث.

من مقدمة نتائج البحث ادخل الى اللعبة ثم اضغط على ايقونة “تنزيل”.

بعد ثواني قليلة سيتم تثبيت اللعبة تماما على هاتفك قم بفتحها وانشأ حسابك لتبدأ اللعب.

تنزيل فيفا 2024 على الايفون

لعبة فيفا متاحة 2024 متاحة ايضا على هواتف الايفون ويمكنكم تنزيلها باتباع الخطوات التالية :