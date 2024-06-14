استعلم عن معاشك.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي عبر بوابة التضامن الاجتماعي

في الساعات القليلة الماضية كثر البحث من المواطنين المصريين عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه التي تصرفها الحكومة المصريه للكثير من المواطنين داخل كافة المحافظات المصرية هذا ويبحث المواطنون عن كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش، لذلك في مقالنا اليوم وعبر موقعنا المتميز البديل سوف نوفر لكم طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي فقط تابعونا.

طريقة الاستعلام عن المعاش

بناء على الأبحاث الوافرة حول الاستعلام بالرقم القومي لبرنامج تكافل وكرامة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه سوف يتم بدء صرف المعاشات في العاشر من يونيو الجاري، قبل عيد الأضحى، يتم إجراء عمليات الصرف من جميع فروع الهيئة القومية، بما في ذلك فروع البريد، وسوف نوضح لكم خطوات الاستعلام من خلال موقع الوزارة:

أولا، زر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيا، أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص.

ثالثا، انقر على زر “الاستعلام”.

رابعا، ستظهر نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة، سواء كانت المعاشات متوفرة أم لا.

شروط صرف المعاش