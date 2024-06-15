خطوات ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية 2024 الجديد على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر مجموعة قنوات أون من أهم القنوات الفضائية التي تعرض محتوى هادف ومتنوع، ويرغب الكثير من مشجعي كرة القدم وغيرها من الرياضات الأخرى إضافة قناة أون تايم سبورت إلى قائمة القنوات المفضلة لأنها تقدم المباريات الحصرية، كما أنها تقدم العديد من البرامج الرياضية المميزة وتنقل البطولات العربية والعالمية، مباريات التصفيات وغيرها، ولضبط تردد القناة لابد من اتباع خطوات محددة.

ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية

بعد أن أصبح البحث كثير عن قناة أون تايم سبورت و كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال، فإننا نتعرف الآن على تردد القناة لعام 2024:

القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة هو 11861.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

جودة القناة هي HD.

تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

لضبط تردد قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات لابد من معرفة المعلومات التالية:

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد هو 11747.

معامل تصحيح الخطأ هو 6/5 .

معامل الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

مميزات قناة أون تايم سبورت

قناة أون تايم سبورت هي إحدى القنوات الرياضية المعروفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتضمن القناة العديد من المميزات ومنها: