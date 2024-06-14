تنزيل نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا results mlazemna في كربلاء ونينوي وميسان والبصرة وجميع محافظات العراق

لم يتبق على ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول إلا أياما معدودة حيث أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخراً أن نتائج الدور الأول للصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق ستصدر بعد عطلة العيد، وحاليا تقوم لجان الفحص والتدقيق بعمليات التصحيح بكل دقة وعناية وشفافية، وفقاً للضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة، سنوضح لكل طلابنا كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق باستخدام الرقم الامتحاني والاسم وذلك عبرموقع نتائجنا.

نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

نشرت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض قنوات التليجرام أخباراً عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول باستخدام الرقم الامتحاني، ولكن هذه الأخبار غير صحيحة. في آخر تصريحاتها بشأن نتائج المرحلة المتوسطة، أكدت وزارة التربية العراقية أن عمليات الفحص والتدقيق لا تزال جارية حتى الآن وستستمر حتى بعد عيد الأضحى، وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديد موعد الإعلان عن النتائج بعد الأسبوع الأول من العيد، قررت وزارة التربية العراقية معالجة الدرجات الحرجة التي تتراوح ما بين 45 و49 لتصبح 50 درجة، وذلك لمنح الطلاب فرصة أكبر للنجاح، وكما حددت الوزارة أن دروس الإكمال تشمل ثلاث مواد أو أكثر، مما يعني أنه في حال رسوب الطالب في مادة أو مادتين، يمكنه التقدم للامتحانات في الدور الثاني، وأما إذا رسب في ثلاث مواد أو أكثر، فيعد راسباً في الصف، وستكون عملية إعلان نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط مركزية لجميع محافظات العراق، بما في ذلك بغداد والبصرة. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عبر موقع “نتائجنا” عند صدورها.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول

يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 دور اول من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

افتح المتصفح وانتقل إلى موقع نتائجنا أو ملازمنا.

انزل إلى أسفل الصفحة الرئيسية.

اضغط على زر “تنزيل” بجانب اسم المحافظة التي تتبع لها.

سيتم تحويلك إلى صفحة جديدة، اختر منها “المتوسطة”.

اختر المدرسة التي تنتمي إليها.

اضغط على زر “تنزيل الملف PDF” وابحث عن اسمك ونتيجتك في الملف.

بالإضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة التربية العراقية برفع كشوف الدرجات لجميع المحافظات على قناة التليجرام الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، مما يوفر طريقة إضافية للطلاب للحصول على نتائجهم.