بداية العد التنازلي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مصر 2024 “أهلاً أهلًا بالعيد .. مرحب مرحب بالعيد”

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية بأن يوم الخميس الماضي، الموافق30 من ذي القعدة 1445 ، كان غُرة شهر ذي الحجة، بدأ الاهتمام يتزايد بين المواطنين المسلمين في مصر حول تحديد موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام بشكل كبير والتالي فقد أصدرت الدار قرار رسمي، بموعده تلقى قطاع كبير من المجتمع استطلاعًا للمعلومات حول ذلك، حيث بادر العديد بالتساؤل والبحث عن التوقعات الفلكية لتحديد يوم عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

شهر ذي الحجة وهو الشهر الذي يلي شهر ذي القعد المبارك المبارك لذا، يعتبر من أهم الشهور الهجري بجانب شهر رمضان، لأن فيه تظهر به الطاعات وأيضًا تتزايد فيه القرب إلى الله تعالي، يظهر تفاعل واضح من قبل المجتمع المسلم للتأكد من الوقت الصحيح للتحضير والاحتفال بهذه المناسبة الدينية المهمة وفقا للتقارير الصادرة عن مركز الفلك الدولي فقد قام بحساباته الفلكية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة 1445 ومن المتوقع أن يكون موعد بداية أول أيام عيد الأضحى المبارك، هو يوم 16 من يونيو القادم الموافق يوم الأحد بإذن الله تعالى، ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بالإعلان رسميًا عن أول ايام عيد الأضحى وذلك بعد التحقق بشكل رسمي منرؤية هلال شهر ذي القعدة والتي يعتبر أخر شهور العام الجالي 1445 هـ، وكل عام وانتم بخير.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024

القاهرة 6:18

القاهرة 6:18

الإسكندرية 6:20

المنصورة 6:15

محافظة الجيزة 6:18

بورسعيد 6:11

محافظة السويس 6:13

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

الزقازيق 6:16

بنها 6:17

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

محافظة الإسماعيلية 6:12

محافظة دمياط 6:12

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25

أبوسمبل 6:34

مرسى مطروح 6:31

الغردقة 6:15

الخارجة 6:33

السلوم 6:39

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

نويبع 6:07

حلايب 6:14

شلاتين 6:16

موعد الاجازة الرسمية

تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 وفقا لأجندة العطلات الرسمية التي تم نشرها عبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء تبدأ الإجازة يوم الخميس الموافق 13 يونيو وتستمر حتى يوم السبت الموافق 21 من يونيو 2024 وتشمل هذه الإجازة 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة بذلك يمكن للمواطنين التمتع بفترة راحة مميزة خلال هذه المناسبة الدينية المباركة مما يعزز الترابط الاجتماعي ويعكس الاهتمام براحة الموظفين في مختلف القطاعات.