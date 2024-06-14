“اعرف كام وادفعها حالا”.. الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 عبر منصة اور ur.gov.iq وخطوات السداد

تصدر الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة حيث سهلت الحكومة العراقية للمواطنين هذه الخدمة بشكل إلكتروني من أجل توفير وقتهم وجهدهم، وتتيح للمواطنين الاطلاع على غرامات المرور في العراق بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة موقع إدارة المرور شخصياً، كما أطلقت لهم خدمة “الرقم الألماني” التي تمكن المواطنين من سداد الغرامات المرورية إلكترونياً فوراً، مما يساهم في تقليل الازدحام في وحدات المرور.

الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

يستطيع مواطني العراق الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 التي فرضت على مركباتهم نتيجة مخالفات قواعد المرور من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة موقع منصة أور الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لتسجيل الدخول إلى حسابك.

اختر من القائمة الرئيسية للمنصة الاستعلام عن غرامات المرور للعراق لعام 2024.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في النموذج المقدم.

تأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح لضمان الحصول على النتائج الدقيقة.

اضغط على الزر الخاص بالاستعلام.

ستظهر أمامك على الشاشة الرئيسية قيمة الغرامات المفروضة على مركبتك نتيجة المخالفات.

طريقة سداد غرامات مرور العراق 2024

بعد أن استطاع المواطن من الإستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني من الضروري أن يقوم بسداد هذه الغرامات خلال المدة المحددة لتجنب فرض غرامات إضافية بسبب التأخر في السداد، ولتسديد الغرامات المرورية إلكترونياً بسهولة ويسر، يمكن اتباع الخطوات التالية: