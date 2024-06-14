“اضحك من قلبك طول العيد”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 tom & jerry لمشاهدات مغامران القط والفار الكوميدية

أصبح تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أهم الموضوعات البحثية التي نالت شهرة واسعة خلال وقتنا الحالي وذلك لأنها تعد من أشهر قنوات الأطفال في العالم، إذ تبث مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون الممتعة والهادفة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال من جميع الأعمار، وقامت إدارة قناة توم وجيري بتغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات، بهدف تحسين جودة البث ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمشاهدين.
تردد قناة توم وجيري الجديد 2024
تم الإعلان عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بهدف تحسين جودة البث ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمشاهدين، وفيما يلي تفاصيل التردد الجديد:
- التردد: 12149.
- معدل الترميز: 27500
- معل الاستقطاب : أفقي
- معامل تصحيح الخطأ**: 5/6
والجدير بالذكر أن القناة تقدم مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون الممتعة والهادفة، التي تشمل:
- تتناول قصص الصراع الدائم بين القط توم والفأر جيري، وتعتبر هذه الأفلام من أبرز إنتاجات القناة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور.
- تتميز بجودة الرسوم المتحركة العالية والمحتوى الممتع والمتطور، حيث تقدم قصصًا مشوقة وممتعة تجذب انتباه الأطفال.
- تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال العقلية والفكرية، حيث تقدم قصصًا وأحداثًا تعليمية تثري معرفة الصغار وتساهم في تطوير قدراتهم.
مميزات قناة توم وجيري
بعد أن استعرضنا تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نتطرق إلى مميزاتها:
- تلعب قناة توم وجيري دورًا مهمًا في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال تقديم محتوى ترفيهي هادف يتسم بالتنوع والابتكار.
- توفر القناة فرصة رائعة للأطفال لمتابعة أفلام الكرتون المفضلة لديهم والاستمتاع بمحتوى هادف ومفيد في نفس الوقت.
- بالإضافة إلى ذلك، تتميز قناة توم وجيري بتقديم محتوى ترفيهي متنوع ومبتكر يناسب جميع الأذواق والأعمار، مما يجعلها وجهة مفضلة للأطفال.
- وتهتم القناة أيضًا بتقديم محتوى هادف يساهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، حيث تقدم قصصًا ومواقفًا تحث على التعاون والمشاركة والرحمة والحب، وتعزز قيم الصداقة والإيثار والعدل.