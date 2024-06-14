“اضحك من قلبك طول العيد”.. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 tom & jerry لمشاهدات مغامران القط والفار الكوميدية

أصبح تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 من أهم الموضوعات البحثية التي نالت شهرة واسعة خلال وقتنا الحالي وذلك لأنها تعد من أشهر قنوات الأطفال في العالم، إذ تبث مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون الممتعة والهادفة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الأطفال من جميع الأعمار، وقامت إدارة قناة توم وجيري بتغيير ترددها على القمر الصناعي نايل سات، بهدف تحسين جودة البث ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمشاهدين.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

تم الإعلان عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 بهدف تحسين جودة البث ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمشاهدين، وفيما يلي تفاصيل التردد الجديد:

التردد: 12149.

معدل الترميز: 27500

معل الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ**: 5/6

والجدير بالذكر أن القناة تقدم مجموعة متنوعة من أفلام الكرتون الممتعة والهادفة، التي تشمل:

تتناول قصص الصراع الدائم بين القط توم والفأر جيري، وتعتبر هذه الأفلام من أبرز إنتاجات القناة التي تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور.

تتميز بجودة الرسوم المتحركة العالية والمحتوى الممتع والمتطور، حيث تقدم قصصًا مشوقة وممتعة تجذب انتباه الأطفال.

تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال العقلية والفكرية، حيث تقدم قصصًا وأحداثًا تعليمية تثري معرفة الصغار وتساهم في تطوير قدراتهم.

مميزات قناة توم وجيري

بعد أن استعرضنا تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 نتطرق إلى مميزاتها: