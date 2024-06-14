“وزارة المالية” استعلام رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة 2024 جميع محافظات العراق

مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، ودخول شهر يوليو التي تبدأ فيه صرف رواتب المتقاعدين، بدأ العديد من المستفيدين والمشتركين ضمن هيئة التقاعد الوطنية، بطرح أسئلة واستفسارات حول قيمة الراتب بعد الزيادات الأخيرة التي تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء العراقي، حتى أن أخر زيادة كانت في شكل عيدية الأضحى، إلا أنه أصبح من السهل إمكانية الإستعلام عن الرواتب ومعرفة قيمتها المستحقه، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع المتقاعدين في دولة العراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، ان صرف رواتب المتقاعدين داخل دولة العراق، يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي ما لم يكن إجازة أو عُطلة رسمية في البلاد، حتى أن قيمة الراتب تأتي بالزيادات الأخيرة التي وصلت لـ 200 ألف دينار عراقي، ولكي يستحقها جميع المشتركين في الهيئة الوطنية، مع العلم أن هناك زيادات جديدة أخرى سيتم العمل على إعلانها في أقرب وقت، وحتى يتمكن من الحصول عليها جميع المتقاعدين.

خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-