ردده.. دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب من القرآن والسنة النبوية لقضاء الحاجات والعتق من النيران وفضل يوم عرفة

ارتفعت مؤشرات البحث عن دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب حيث لم يتبقى إلا ساعات معدودة ويحل علينا أعظم مناسبة للمسلمين حيث يعد من أعظم الأيام في السنة الإسلامية، ويتيح للمسلمين فرصة للتقرب إلى الله ومحو الذنوب وكسب الحسنات، ويوصل المسلمين بالإكثار من ترديد الأدعية خلال هذا اليوم.

دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب

سوف نوضح الآن دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب التي يفضل ترديده خلال يوم عرفة، وهي

“اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ”

“اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْفُو كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي”

“اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّائِبِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ”

“اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ”

“اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ”

“اللَّهُمَّ أَنْتَ الْغَفُورُ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي”

“اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ”

فضل يوم عرفة

وبعد أن أوضحنا دعاء يوم عرفة مكتوب مستجاب لابد أن نشير إلى عظم مكانة يوم عرفة حيث إن لهذا اليوم فضل عظيم ومكانة خاصة في الدين الإسلامي، ومن أهم فضائل يوم عرفة: