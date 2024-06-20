نتيجتك ظهرت بالاسم فقط “هنـــا” نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا 2024 في العراق

بشكل دائم نرى ان هناك طلاب لا حصر لهم في دولة العراق لديهم رغبة كبيرة للغاية في معرفة موعد ظهور النتيجة متعلقة بهم بالثالث المتوسط فيستطيع كل طالب وطالبة في دولة العراق ان يطلعوا على النتيجه الخاصة بهم بكل سهولة ويسر بشكل الكتروني، فقط تابعوا معنا هذا المقال حتى النهاية وسوف نرفق لكم كافة التفاصيل.

نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا

يكون الآن باستطاعة الطلاب التعرف على النتيجة التي تتعلق بهم بالثالث المتوسط بسهولة بالسير على النقاط القليلة التالية:

الخطوة الأولى: التوجه إلى موقع نتائجنا العراقية، بواسطة النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة “نتيجة الصف الثالث المتوسط”.

الخطوة الثالثة: تدوين رقم جلوس بصورة صحيحة.

الخطوة الرابعة: انتقاء المحافظة.

الخطوة الخامسة: الضغط على زر “أظهر النتيجة”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2024

قامت وزاره التربيه والتعليم العراقيه بإتاحة وتوفير رابط رسمي يتم بواسطته الاطلاع على النتيجه إلكترونيا حيث أنها وفرت موقع نتائجنا لجميع الطلاب والطالبات حتى يستطيع الحصول على النتيجة الخاصة بهم بعد أن تظهر رسميا ويتم الكشف عن اعتمادها من جانب وزاره التربيه والتعليم العراقيه ومن المعروف انه الى هذا الوقت الحالي لم يتم الكشف من جانب الوزارة عن ظهور النتيجة، وكما نعلم ان النتيجه سوف تظهر قريبا للغاية ويستطيع الطلاب التعرف عليها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بنتائج وذلك بواسطة رقم الامتحاني لكل طالب وطالبه ومن المعروف ان الطلاب انتهوا من امتحاناتهم في يوم 5 يونيو 2024