أرخص سعر في مصر.. موبايل Vivo Y27s بمواصفات عالمية وسعر ملوش حل.. هاتو لابنك بمناسبة النجاح

موبايل Vivo Y27s يعتبر جهاز متوسط الفئة من Vivo، والذي يقدم مجموعة من المميزات التي قد تجذب العديد من المستخدمين، لذلك في مقال اليوم عبر موقع البديل المتميز سوف نوفر لكم اهم التفاصيل الخاصه المتواجده في هاتف فيفو الجديد وما هي اهم المميزات التي يمتاز بها الهاتف عن غيره من الهواتف في نفس الفئه الاقتصادية.

مواصفات موبايل Vivo Y27s

موبايل Vivo Y27s يأتي بتصميم أنيق ومتناسق، مع إطار من البلاستيك وخلفية من البلاستيك أيضا، مما يجعله خفيف الوزن وسهل الاستخدام.

الشاشة تأتي بحجم 6.51 بوصة من نوع IPS LCD، مع دقة عرض HD+، ما يوفر تجربة مشاهدة جيدة بالنسبة لهذه الفئة السعرية.

يعتمد Vivo Y27s على معالج MediaTek Helio G80 ثماني النواة، مع معالج رسوميات Mali-G52 MC2، مما يجعله قادرا على التعامل بسلاسة مع معظم التطبيقات اليومية والألعاب ذات الرسومات المتوسطة

الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل عدسة رئيسية + 2 ميجابكسل عدسة عمق، مع إمكانية تسجيل فيديو بدقة 1080p، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل، ما يوفر صورا جيدة للسيلفي والمكالمات الفيديو.

يأتي Vivo Y27s ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ما يضمن يوم كامل من الاستخدام المعتدل دون الحاجة لإعادة الشحن.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 واط، مما يساعد في شحن البطارية بسرعة نسبيا.

يعمل Vivo Y27s بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Funtouch OS 11.1، والتي توفر تجربة استخدام سلسة ومميزة. ،

يأتي الهاتف بخيارات تخزين داخلي تصل إلى 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

موبايل Vivo Y27s

موبايل Vivo Y27s يقدم مجموعة من المميزات المحترمة في فئته السعرية، بما في ذلك شاشة كبيرة وبطارية قوية وأداء جيد. إذا كنت تبحث عن هاتف ذو تكلفة معقولة يلبي احتياجاتك اليومية للاتصالات والترفيه، فقد يكون Vivo Y27s خيار مميز لك.