“نتيجة الثانوية العامة هنا”.. رابط المربع الإلكتروني نتائج الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني

محمود الشوادفي تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“نتيجة الثانوية العامة هنا”.. رابط المربع الإلكتروني نتائج الثاني عشر الكويت 2024 بالرقم المدني
رابط المربع الإلكتروني نتائج الثاني عشر الكويت

خلال تلك الفترة تم بدء عملية التصحيح لجميع الأوراق بمختلف المراحل الدراسية في الكويت، وأعلنت وزارة التعليم عن قرب ظهور نتائج الطلاب الثاني عشر، والتي ستكون متاحة للجميع على المنصات الإلكترونية، ويتم بدء عملية التصحيح للأوراق بعد انتهاء الاختبار على الفور، ولم توضح وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء عملية التصحيح، لكن أوضحت أنها أيام قليلة ويتم الانتهاء منها، للإعلان عن النتيجة، والتي سيتم الحصول عليها بمساعدة الرقم المدني واسم الطالب.

نتائج الطلاب وزارة التربية الكويت بالرقم المدني 2024

نقترب جميعا من موعد ظهور نتائج الطلاب الثاني عشر، وذلك بعد الانتهاء من اختبارات المرحلة الثانوية، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط، كما أنه جميع الأسئلة جاءت من ضمن المنهج، ولم يتم اكتشاف أى سؤال قد أحدث ضجة بين الطلاب، وكان موعد آخر يوم لأداء اختبارات الصف الثاني عشر في يوم الإثنين الماضي الذي وافق العاشر من شهر يونيو الحالي، والجدير بالذكر أن موعد بدايتها كان في يوم 29 من شهر مايو، ويعلم الكثير أن النتيجة ستكون متاحة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك لأن الوزارة لا تستغرق الكثير من الوقت للإعلان عن النتيجة.

لينك نتائج الثانوية العامة 2024 وزارة التربية الكويتية
لينك نتائج الثانوية العامة 2024 وزارة التربية الكويتية

رابط المربع الإلكتروني نتائج الطلاب الثاني عشر 2024

يمكن لجميع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الثاني عشر من خلال زيارة إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم بالكويت، وحتى يتم استخراج النتيجة يلزم تنفيذ بعض الخطوات الهامة هي كالتالي:

  • يتم الولوج أولا إلى موقع وزارة التربية.
  • بعد ذلك يقوم الطالب بزيارة قسم النتائج.
  • ثم يتم الضغط على خيار سنوات النقل، حتى يتم اختيار الصف الثاني عشر.
  • بعد ذلك يبدأ الطالب في تدوين الرقم المدني مع إضافة رقم الجلوس الخاص به في الخانة الصحيحة له.
  • ثم يتم الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
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معلومات الكاتب
محمود الشوادفي

محمود محمد عبد العال الشوادفي، حاصل على ليسانس اللغات والترجمة شعبة اللغة الإنجليزية بتخصص دراسات إسلامية، كاتب رياضي وتقني ومهتم بالألعاب الإلكترونية، أهوى كرة القدم وأتطلع للتدريب مستقبلًا

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